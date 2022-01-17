تسريب مواصفات جهاز ايباد آير 5 القادم قريباً

الإصدار الخامس من جهاز ايباد آير iPad Air 5 من الأجهزة التي سوف نراها قريباً من ابل خلال عام 2022 الجاري، وإذا كنت مهتماً فقد تم بالفعل تسريب بعضاً من مواصفاته.

ايباد آير 5 .. مواصفات مشابهة لآيباد ميني 6

سوف يأتي جهاز ايباد آير 5 محملاً ببعض مواصفات الجيل السادس من ايباد ميني حيث سيكون لدينا معالج ابل A15 Bionic ودعم شبكات الجيل الخامس 5G وفلاش قوي من نوع Quad LED True Tone مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل واسعة المجال وداعمة لتقنية Center Stage.

تقنية Center Stage تم تقديمها لأول مرة في الكاميرا الأمامية لأجهزة الايباد برو العاملة بمعالج M1، وهي تجعلك دائماً في منتصف المشهد أثناء مكالمات الفيديو حتى عند تحركك يميناً أو يساراً وذلك بفضل المجال الواسع للكاميرا الأمامية.

التسريبات مصدرها صحيفة Mac Otakara اليابانية، والتي ذكرت أيضاً أن الجهاز سوف يحمل نفس تصميم الإصدار الحالي دون تعديل أو تغيير بما في ذلك الكاميرا الخلفية الأحادية.

نعيد ونذكر بالإصدار الحالي من الايباد آير الذي صدر نهاية عام 2020 بشاشة 11 إنش ذات حواف نحيفة ومستشعر بصمات مدمج في زر تشغيل الشاشة ومنفذ USB C وعدة ألوان مميزة.

الإعلان بنهاية الربع الأول من عام 2022

بحسب التسريبات، فإن الإعلان عن جهاز ايباد آير 5 سيكون بالتوازي مع الإعلان عن هاتف ايفون SE 3 أيضاً وكلاهما سيكون موعد الإعلان عنها بحلول شهر مارس أو إبريل المقبل، لذا فافتتاحية العام بالنسبة لأبل ستكون من لهاتف ايفون وجهاز ايباد من الفئة ذات الأسعار المناسبة.