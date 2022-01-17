سامسونج تُطلق تابلت Galaxy Tap A8 في الخارج وهذه هي أبرز مواصفاته

كما كنا نتوقع على مدار الأسابيع الماضية، فلقد أطلقت الشركة الكورية الجنوبية تابلت Galaxy Tap A8 في الخارج وهو أحدث جهاز لوحي للشركة يستهدف مستخدمي الفئة المتوسطة.
يحتوي Galaxy Tap A8 على شاشة WUXGA TFT قياس 10.5 بوصة بإطارات نحيفة ونسبة عرض إلى ارتفاع بلغت 16:10 مدعوماً بمعالج UNISOC T618 SoC بدلاً من معالج Snapdragon 662 الذي رأيناه العام الماضي مع تابلت Galaxy Tap A7.
يأتي التابلت الجديد بكاميرا خلفية واحدة دقتها 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية واحدة دقتها 5 ميجابكسل ومكبرات صوت ستريو رباعية مع دعم لتقنية Dolby Atmos ويتم تشغيل الحاسوب اللوحي بواسطة بطارية سعتها 7040 مللي أمبير في الساعة. والآن دعونا نستعرض لكم مواصفات التابلت المُعلن عنها بالتفصيل.
مواصفات تابلت Galaxy Tap A8 المُعلن عنها:
- الشاشة: قياس 10.5 بوصة دقتها 2000×1200 بكسل وهي عبارة عن لوحة عرض WUXGA TFT
- المعالج: ثماني النوى طراز UNISOC T618 يحتوي على وحدة معالجة رسومية Mali G52 MP2
- الذاكرة العشوائية والتخزين: 3 جيجابايت + 32 جيجابايت / 4 جيجابايت + 64 جيجابايت / 4 جيجابايت + 128 جيجابايت – فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية القابلة للزيادة بحد أقصى 1 تيرابايت
- نظام التشغيل: أندرويد 11
- الكاميرا الخلفية: كاميرا دقتها 8 ميجابكسل مدعومة بالتركيز التلقائي
- الكاميرا الأمامية: دقتها 5 ميجابكسل تدعم فتح القفل من خلال مُعرف الوجه
- الصوت: 3.5mm audio jack, Quad Stereo Speakers, Dolby Atmos
- الوزن والأبعاد: 264.8×161.9×6.9 مم ويزن 508 جرام
- سُبل الاتصال: 4G LTE (Optional), Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz/5GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5 LE, GPS, GLONASS, USB 2.0 Type-C
- البطارية وسرعة الشحن: سعتها 7040 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات
- التوفر: يتوفر التابلت Galaxy Tap A8 بثلاثة خيارات للألوان تشتمل على الرمادي والفضي والذهبي الوردي
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