سامسونج تُطلق تابلت Galaxy Tap A8 في الخارج وهذه هي أبرز مواصفاته

كما كنا نتوقع على مدار الأسابيع الماضية، فلقد أطلقت الشركة الكورية الجنوبية تابلت Galaxy Tap A8 في الخارج وهو أحدث جهاز لوحي للشركة يستهدف مستخدمي الفئة المتوسطة.

يحتوي Galaxy Tap A8 على شاشة WUXGA TFT قياس 10.5 بوصة بإطارات نحيفة ونسبة عرض إلى ارتفاع بلغت 16:10 مدعوماً بمعالج UNISOC T618 SoC بدلاً من معالج Snapdragon 662 الذي رأيناه العام الماضي مع تابلت Galaxy Tap A7.

يأتي التابلت الجديد بكاميرا خلفية واحدة دقتها 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية واحدة دقتها 5 ميجابكسل ومكبرات صوت ستريو رباعية مع دعم لتقنية Dolby Atmos ويتم تشغيل الحاسوب اللوحي بواسطة بطارية سعتها 7040 مللي أمبير في الساعة. والآن دعونا نستعرض لكم مواصفات التابلت المُعلن عنها بالتفصيل.

مواصفات تابلت Galaxy Tap A8 المُعلن عنها: