7 سنوات مرّت على رحيل سيدة الشاشة العربية

يصادف اليوم الذكرى السابعة لوفاة الفنانة المصرية فاتن حمامة التي رحلت عن عالمنا في بداية العام 2017 عن عمرٍ يناهز 83 عامًا.

تعدّ الفنانة المولودة يوم 27 مايو 1931 إحدى أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، وقدّمت خلال مسيرتها مجموعة كبيرة من الأعمال التي جعلتها تصبح سيدة الشاشة العربية بدون منازع.

عاشت فاتن حمامة حياة استثنائية منذ طفولتها، ففي سن السادسة فازت بلقب أجمل طفلة في مصر، قبل أن يقوم والدها بإرسال صورتها للمخرج محمد كريم الذي كان يبحث عن طفلة لتقف خلف الموسيقار محمد عبد الوهاب بفيلم يوم سعيد الذي أنتج عام 1940.

لفتت فاتن حمامة الأنظار خلال مشاركتها بفيلم يوم سعيد ونالت إعجاب الفنان يوسف وهبي الذي اختارها لتشاركه فيلميْ ملاك الرحمة 1946، وكرسي الاعتراف 1949، لتبدأ بعدها رحلتها في عالم السينما والتي قدمت خلالها أكثر من 100 فيلم أهمها دعاء الكيروان، سيدة القصر، وجه القمر، لك يوم يا ظالم، نهر الحب، صراع في الوادي، بابا أمين، أفواه وأرانب، ليلة القبض على فاطمة وغيرها من الأعمال.

تزوجت سيدة الشاشة العربية ثلاث مرات في حياتها، الأولى كانت من المخرج عز الدين ذو الفقار واستمر زواجهما حتى العام 1954 قبل أن تنفصل عنه.

وفي العام 1955؛ أعلنت زواجها من الفنان الشهير عمر الشريف، بعد قصة حب بدأت بقبلة في فيلم صراع الوادي الذي عرض عام 1954، حيث قررت النجمة المصرية الانفصال عن زوجها الذي يكبرها بسنوات عديدة من أجل الزواج من “الشريف”.

واستمرت قصة حبهما لمدة خمس سنوات قبل أن تتحول حياتهما لجحيم بسبب وصول عمر الشريف للعالمية، وغيرة سيدة القصر من نجاحاته وعدم قدرتها على مواكبته، ليقع الطلاق بينهما عام 1974 بعدما أسفر زواجهما عن إنجاب ابنهما طارق.

وفي العام 1975؛ أعلنت فاتن حمامة زواجها من طبيب الأشعة محمد عبد الوهاب وعاشت معه حتى نهاية حياتها.

نالت فاتن حمامة خلال مسيرتها مجموعة كبيرة من الأوسمة والجوائز أبرزها جائزة أحسن ممثلة عدة مرات، جائزة نجمة القرن عام 2000، وسام الكفاءة الفكرية، ميدالية الاستحقاق من ملك المغرب، ميدالية الشرف من جمال عبد الناصر، وأنور السادات، وسام المرأة العربية من قبل رفيق الحريري وغيرها من الأوسمة وألوان التكريم.

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