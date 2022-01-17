العثور على كنز من العملات الذهبية الأثرية في ألمانيا

شهدت ولاية براندبورغ الألمانية اكتشاف كنز من العملات الذهبية التي يعود عمرها لحوالي ألفيْ عام.

وقال عالم الآثار الألماني وولفانغ هيركت إن العملات التي عثر عليها تعود للعصر الحديدي المتأخر، وإن عمرها يتجاوز ألفيْ عام.

من جانبه، قال وزير الثقافة في الولاية مانغا شول إن الكنز يتكون من 41 قطعة معدنية، ويعد هذا الاكتشاف الأول من نوعه بالنسبة لهذه العملات الأثرية التي يُطلق عليها في ألمانيا “أكواب قوس قزح”.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يعثر فيها العالم الألماني “هيركت” على عملات ذهبية، إذ سبق للعالم المتطوع في إدارة التراث بولاية براندنبورغ ومتحف الدولة الأثري؛ العثور على عملات ذهبية في عام 2017.

يُذكر أن الأساطير الألمانية تقول “إن العملات المعدنية على شكل أكواب قزح سقطت من السماء وعثر عليها الفلاحين في أرضهم”.

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