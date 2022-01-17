سيغنال ينافس واتس آب بميزة جديدة

كشف مؤسسة سيغنال، المالكة لتطبيق سيغنال، عن ميزة جديدة تنافس من خلالها تطبيق واتس آب أطلقت عليها Mobilecoin واختصارًا MOB.

وقالت الشركة المالكة للتطبيق إن التطبيق سيدعم الدفع بالعملات المشفرة، حيث سيكون المستخدمون قادرين على الشراء من خلال التطبيق والدفع من خلال هذه العملات.

وحتى يستفيد المستخدمون من هذه الميزات؛ يجب أن يقوموا بشراء عملة MOB من إحدى منصات التداول، ثم نقلها لمحفظة مرتبطة بحساب تطبيق سيغنال، ومن ثم تفعيل الميزة على حساب المستخدم في التطبيق.

وتهدف سيغنال من إطلاق هذه الميزة منافسة واتس آب من خلال تقديم ميزات متعلقة بالأمان والخصوصية غير موجودة في الواتس آب.

يذكر أن سيغنال حقق شهرةً وزيادةً كبيرةً بعدد المستخدمين في العام الماضي بعدما أعلنت شركة ميتا عن ميزات تنتهك الخصوصية في واتس آب، قبل أن تتراجع عنها لاحقاً.

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