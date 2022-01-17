بتصميم متطور وشكل جديد للكاميرا الخلفية – تم التأكيد على مواصفات Galaxy S22 Ultra!

وكما تعلمون، لقد اقتربنا كثيراً من موعد الإعلان عن سلسلة هواتف سامسونج الرائدة التالية Galaxy S22. على مدار الأسابيع الماضية تم رصد العديد من التسريبات المتعلقة بالإصدار المميز في السلسلة Galaxy S22 Ultra وعلى الأرجح قد يأتي هذا الهاتف باسم Galaxy S22 Note.

على كل حال، تم اعتماد الهاتف من قِبل لجنة وكالة الاتصالات البرازيلية Anatel وقد تم تسريب صور الشهادة على موقع SamMobile وإذا كان هذا التسريب صحيح، فهذه الشهادة تلقي الضوء أو تؤكد على بعض مواصفات الهاتف الرئيسية التي كانت محطاً للتساؤلات خلال الفترة الماضية.

يأتي هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra برقم طراز SM-S908E/DS ويحتوي على شريحة كوالكم الرائدة Snapdragon 8 Gen 1 SoC وتؤكد الشهادة أيضاً على أن الهاتف يحتوي على فتحة / صومعة لقلم S-Pen.

بالإضافة إلى ذلك، سيستمد الهاتف طاقته من بطارية ضخمة سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي بقدرة 45 وات.

من المرجح أن كل من Galaxy S22 Ultra و +Galaxy S22 سيدعمان سرعة شحن 45 وات، بينما يكتفي الطراز القياسي في السلسلة Galaxy S22 بسرعة شحن 25 وات – تماماً مثل سلسلة Galaxy S21.

للتنويه: هناك تلميحات تشير إلى أنه لن يتم بيع أي هاتف في السلسلة وخاصة هاتف Galaxy S22 Ultra مع شاحن أو سماعة في العلبة، مما يعني أنك ستكون مُضطراً على شراء الشاحن بشكل منفصل.

في أخبار ذات صلة، كان قد تم تسريب صور لشاحن سامسونج جديد بقوة 45 وات خلال الأسبوع الماضي ويُقال بأن هذا الشاحن سيكون قادراً على شحن البطارية من 0% وحتى 70% خلال 30 دقيقة فقط.

سيأتي الهاتف الرائد بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت وسيكون هناك متغيرات مختلفة لتكوين الذاكرة الداخلية بحيث ستصل سعة الذاكرة الداخلية إلى 1 تيرابايت في أعلى نموذج.

أما بالنسبة لهاتف Galaxy S22 القياسي فسوف يكتفي ببطارية بسعة 3700 مللي أمبير في الساعة وسيأتي مدعوماً بنفس شريحة المعالجة من كوالكم.

من المتوقع أن يتم الكشف عن سلسلة Galaxy S22 يوم 8 فبراير القادم، وستكون متاحة للشراء اعتباراً من يوم 24 من نفس الشهر. ومع ذلك هناك بعض التقارير التي تفيد بأنه من المرجح أن يتأخر حدث الإعلان عن السلسلة لمدة أسبوع أو أسبوعين كحد أقصى.

لا نعلم سبب التأجيل، ولكن من المحتمل أن الدافع الوحيد وراء ذلك هو معالج Exynos 2200 والذي كان من المتوقع أن يتم إطلاقه قبل نهاية العام الماضي، ثم تم تأجيله ليوم 11 يناير وبعد ذلك تم تأجيله مرة ثالثة.