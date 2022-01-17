نظارات ابل الذكية – السعر المتوقع وموعد الإطلاق المنتظر!

لا يخفى على أحد أن ابل تعمل الآن على تطوير نظارات ذكية معتمدة على تقنيتي الواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR وهي نوعية من التقنيات والمنتجات سوف تشهد تنافساً محموماً خلال السنوات القادمة بين مختلف الشركات التقنية.

موعد الإطلاق قد يتأخر!

التقارير المبدئية كانت تشير إلى عزم ابل إطلاق نظارتها الذكية بحلول العام الجاري لكن مشاكل ظهرت في التطوير قد تؤدي إلى تأخير عملية الإطلاق. المشاكل تنوعت بين ارتفاع درجة حرارة النظارات أكثر من اللازم أثناء التشغيل، وكذلك مشكلات متعددة في الكاميرا ونظام التشغيل.

تلك المشاكل وارد حدوثها أثناء عملية التطوير وتعمل ابل حالياً على معالجتها، لكن ذلك قد يؤجل عملية إطلاق النظارات من السنة الجارية إلى العام المقبل 2023 على أغلب الظن.

السعر ليس رخيصاً على الإطلاق!

مثل أي منتج جديد بتقنيات متقدمة، لن تكون نظارات ابل الذكية رخيصة بل ستكون مرتفعة الثمن، هناك تقرير أخير لصحيفة بلومبيرج الأمريكية يتحدث عن مناقشة ابل المبدئية لسعر النظارات الذي قد يزيد عن 2000 دولار أمريكي وذلك بسبب المكونات الداخلية والحساسات والكاميرا والشاشة عالية الدقة وغيرها.

التقارير تتحدث عن عزم ابل إضافة معالج قوي للغاية في النظارات مثل معالج ابل M1 Pro المستخدم في حواسيب ماك بوك برو نظراً لقدرته الكبيرة على معالجة الرسوميات إذا يمتلك 16 نواة لمعالج الرسوميات GPU، وكذلك شاشة بدقة تصل إلى 8K ونظام صوتي متقدم.

النظارات سوف تكون موجهة أكثر ناحية مزايا مشاهدة المحتوى والتواصل وتشغيل الألعاب وسوف تمتلك متجر تطبيقات وألعاب خاص بها، ويٌقال أن ابل تعمل حالياً مع شركائها من أجل توفير محتوى يمكن مشاهدته وتشغيله بسهولة على النظارات.

لا يُعرف حتى الآن الاسم الذي سوف تطلقه ابل على النظارات وهناك أسماء محتملة مثل Apple Sight أو Apple Vision أو Apple Reality وقد يكون الاسم بخلاف ذلك تماماً.