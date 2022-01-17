روسيا.. عقار جديد لعلاج “كوفيد-19”

روسيا – تبدأ في روسيا اختبارات دواء جديد لعلاج مرض “كوفيد-19″، بعد أن اجتاز جميع الاختبارات الأولية بنجاح وأظهر فعالية عالية.

ويشير ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز”غاماليا” الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء المجهرية، في حديث تلفزيوني، إلى أنه يجب أن يجتاز هذا الدواء مرحلتين أخريين من الاختبارات ومن ثم يطرح العقار في الأسواق في نهاية ربيع عام 2022 .

ووفقا له، الحديث يدور عن دواء يعتمد على أجسام مضادة وحيدة النسيلة. وتستخدم الأدوية التي تعتمد على هذه الأجسام المضادة، تنتجها خلية واحدة مستنسخة، في علاج أنواع معينة من السرطان أيضا.

وكان ألكسندر غينسبورغ، قد أشار في وقت سابق إلى أن اللقاح الأنفي لا يلغي ضرورة تلقي اللقاح العادي ضد فيروس كورونا، إلا إنه سيأتي مكملا له ليضمن حاجزا آخر أمام العدوى، وأشار إلى أن اللقاح الأنفي المضاد للفيروس التاجي المستجد سيكون من جرعتين، وفي حالة إعادة التطعيم تكفي جرعة واحدة منه فقط.

وبحسب العالم الروسي، فإن اللقاح الأنفي يشكل مناعة محلية في البلعوم الأنفي ويمنع الفيروس من التوغل إلى داخل جسم الإنسان.

المصدر: فيستي. رو

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