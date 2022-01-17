التقاط فيديو لأخطبوط نادر يسبح فوق الحاجز المرجاني العظيم

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو لأخطبوط مشرق نادر من نوع Blanket، كان يسبح فوق الحاجز المرجاني العظيم شمال شرق أستراليا.

وقالت عالمة الأحياء البحرية جاسينتا شاكلتون إنّها كانت تغوص قبالة ساحل جزيرة ليدي إليوت في كوينزلاند يوم 6 يناير، قبل أن تُفاجأ بالأخطبوط المشرق والغريب وهو يسبح فوق الحاجز المرجاني.

واعتقدت جاسينتا في بداية الأمر أنّ ما تراه سمكة صغيرة ذات زعانف طويلة، قبل أن تتأكد من أنّه أخطبوط من نوع Blanket الذي يتميز بألوانه الرائعة.

وعبّرت عالمة الأحياء الأسترالية عن سعادتها لالتقاط فيديو مميز لهذا الحيوان النادر، وقالت إنّها محظوظة لرؤيتها أخطبوطاً من نوع Blanket.

يُذكر أنّ أخطبوطات Blanket تتميز بالفرق الكبير بالحجم بين الذكر والأنثى، حيث يصل طول الأنثى لحوالي مترين، في حين لا يتجاوز طول الذكر 2.4 سم.

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