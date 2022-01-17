اكتشاف ثغرة أمنية في متصفح سفاري التابع لشركة أبل

رصد موقع FingerprintsJS ثغرة في الإصدار Safari 15 من متصفح سفاري، تتيح للهاكرز وأصحاب المواقع المخادعة الحصول على معلومات التصفح الأخيرة الخاصة بالمستخدم.

وأشار الموقع إلى أنّ الثغرة المكتشفة تستهدف بيانات التصفح، ومعلومات حساب المستخدمين على غوغل، حيث سيكون الهاكرز والأشخاص الذين يجمعون البيانات لأغراض دعائية قادرين على الحصول على حسابات غوغل للمستخدمين، وصورهم الشخصية الموجودة على تلك الحسابات.

وأكد الموقع إبلاغه شركة أبل بالثغرة منذ يوم 28 نوفمبر الماضي، وقال إنّ الحل المثالي لتجنب هذه المشكلة يكمن في حظر محتوى جافا سكربت عبر المتصفح، أو استخدام المتصفحات الأخرى الآمنة ريثما تقوم الشركة الأمريكية بسد هذه الثغرة.

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