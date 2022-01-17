رحيل الإعلامية المصرية آمال مكاوي

أعلن الإعلامي عمرو الليثي وفاة الإعلامية المصرية آمال مكاوي، من خلال منشورٍ نشره على حسابه الرسمي في موقع فيس بوك قال فيه: أنعى بمزيد من الحزن أستاذتنا الكبيرة آمال مكاوي، مؤسِسة البرامج التعليمية بالتلفزيون المصري، ورئيسة القناة الأولى سابقا. ودعا بالرحمة والمغفرة لها.

وتُعد آمال المكاوي إحدى أشهر الإعلاميات في تاريخ مصر، وتميزت بمحاربتها للدروس الخصوصية.

وكانت الإعلامية الراحلة قد حصلت على الإجازة في الحقوق، ومن ثم دبلوم في معهد الإذاعة، ودبلوم في الإخراج لتبدأ بعدها مسيرتها الإعلامية في مكافحة الدروس الخصوصية.

وكشفت آمال مكاوي في أحد اللقاءات عن أسباب اختيارها لهذا المجال، وقالت إنّها اختارت أصعب الطرق من أجل تقديم خدمة لكل بيت في مصر، ومساعدة الطلاب على الحصول على المعلومات دون الحاجة للدروس الخصوصية.

يُذكر أنّ آمال مكاوي قدّمت خلال مسيرتها مجموعة من البرامج التعليمية أبرزها: صور من حياة الشعوب، برنامج يريد التلفزيون، وبرنامج ألحان زمان.

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