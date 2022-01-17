طيار باكستاني ينهي رحلته في منتصفها لسبب غريب

أقدم طيار باكستاني على الهبوط بطائرته بمنتصف الرحلة، بحجة انتهاء دوامه.

حيث تفاجأ ركاب الرحلة PK 9754 المتجهة من الرياض لإسلام آباد، بهبوط الطائرة في مدينة الدمام السعودية بشكلٍ مفاجئ.

وبرر الطيار قرار الهبوط المفاجئ بالطائرة التابعة للخطوط الجوية الباكستانية بانتهاء وقت دوامه، وبحاجته للحصول على قسط من الراحة.

من جانبه قال المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية، إنّ الركاب الموجودين على الرحلة أقاموا في فنادق الدمام لـ6 ساعات، قبل أن يعودوا للطائرة ليكملوا رحلتهم نحو إسلام آباد.

وأشار المتحدث إلى أنّ تصرّف الطيار كان بهدف الحرص على سلامة الركاب، خاصةً مع شعوره ببعض التعب.

يُذكر أنّ الحادث أثار ردود فعل متباينة، حيث عبّر البعض عن غضبهم من تصرف الطيار وعدم احترامه لمواعيد المسافرين، في حين أيّد البعض الآخر تصرفه، وقالوا إنّ التأخر لعدة ساعات أفضل من حدوث كارثة مميتة.

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