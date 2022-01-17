طبيبة بريطانية: التهاب ملتحمة العين قد يكون دليلاً على الإصابة بأوميكرون

قالت الطبيبة البريطانية نينا أسلم، إنّ التهاب ملتحمة العين قد يكون دليلاً على إصابة الشخص بمتحور أوميكرون.

وبررت طبيبة الأمراض الباطنية الأمر باحتواء العين على مستقبلات خلوية تفسح المجال للفيروس لكي يتوغل من خلالها، وأشارت لوجود هذه المستقبلات بشكل خاص في الخلايا المبطنة للشبكية وبياض العين والجفون.

وأشارت لأنّ التهاب الملتحمة لن يكون دليلاً كافياً على الإصابة بكورونا ما لم ترافقه أعراض كورونا الأخرى، وقالت إنّ الشخص قد يصاب بالتهاب الملتحمة ولا يكون مصاباً بالكورونا.

يُذكر أنّ متحور أوميكرون الذي ظهر في نوفمبر الماضي تميز بسرعة انتشاره، وبأعراضه التي اختلفت لحد ما عن أعراض الإصابة بكورونا المعروفة.

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