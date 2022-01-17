الجدة الحديدية تحتفل بعيد ميلادها الـ100 بطريقة غريبة

احتفلت الجدة الحديدية ماريا كولتاكوفا ببلوغها الـ100 عام بطريقة مميزة، حيث وقفت حافية القدمية على مجموعة من المسامير لمدة 100 ثانية.

ووثقت الجدة الحديدية الأمر من خلال حفلٍ أقيم في مدينة بيلجورد الروسية، بحضور رئيس كتاب الأرقام القياسية الروسي ستانيسلاف كونينكو.

وظهرت ماريا في الفيديو وهي تقف بمساعدة أحد الأشخاص على المسامير، وقالت إنّها المرة الأولى في حياتها التي تقوم فيها بهذا التحدي.

وحظي مقطع الفيديو بإعجاب رواد مواقع الإنترنت، الذين أبدوا دهشتهم من القدرات الخارقة للجدة الحديدية.

وكانت ماريا كولتاكوفا قد احتفلت بعيد ميلادها الـ98 من خلال المشاركة ببطولة الرماية بالمسدس الهوائي، في حين اختارت قيادة الدبابة كطريقة للاحتفال بعامها الـ99.

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