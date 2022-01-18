مسافر يدفع امرأة لسكة الحديد أثناء مرور القطار ومعجزة تنقذها

نجت امرأة بلجيكية لم تكشف هويتها من الموت دهساً، بعدما دفعها أحد المسافرين الموجودين في محطة مترو الأنفاق في بروكسل على السكة، قبل لحظات من مرور القطار.

وأظهرت المقاطع التي صورتها كاميرا المراقبة قيام الشاب البالغ من العمر 23 عاماً، بالاقتراب من المرأة الواقفة على الرصيف، قبل أن يقوم بدفعها على السكة وسط ذهول الجميع.

ولحُسن حظ المرأة تمكن سائق القطار من إيقافه بالوقت المناسب، من خلال استخدام الفرامل.

وعلى الفور تم نقل السيدة إلى المستشفى، حيث أجريت لها الفحوصات اللازمة والتي أكدت عدم وجود إصابة خطيرة.

من جهة أخرى قام أحد الأشخاص الموجودين بالمحطة، بضرب الشاب المتهور الذي فرّ من المكان بعد ذلك.

وتمكنت الشرطة البلجيكية من الإمساك بالشاب، وتمت إحالته للنيابة بتهمة الشروع بالقتل.

يُذكر أنّ النيابة قررت إخضاع المتهم لفحص يكشف عن قواه العقلية، من أجل التأكد من سلامته قبل تقديمه للمحاكمة.

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