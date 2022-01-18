متي سيتم إطلاق الهواتف الذكية المدعومة بشريحة ميديا تيك الجديدة Dimensity 9000 ؟

بعض التقارير المرصودة الأسبوع الماضي أفادت بأنه من المتوقع أن يتم إطلاق الهواتف الذكية المدعومة بشريحة ميديا تيك الجديدة Dimensity 9000 SoC خلال النصف الأول من العام الجاري.

من المحتمل أن تكون أولى الهواتف التي تحتوي على هذه الشريحة هي هواتف من الشركات الصينية الرائدة شاومي وأوبو. ولكن السؤال الوحيد الآن: “ما هو أول هاتف ذكي سيتم إطلاقه بشريحة Dimensity 9000 SoC ومتى تحديداً؟”

حسناً، للإجابة على هذا السؤال دعونا نوضح لكم ما تمكنا من ترجمته في تقرير موقع ITHome الصيني. بناءً على ما ورد في التقرير، فإن أول هاتف سيأتي بشريحة Dimensity 9000 SoC سيتم إطلاقه في شهر فبراير القادم أو في شهر مارس.

وقد أضاف التقرير أيضاً أنه من المحتمل أن يكون أول هاتف مدعوم بهذه الشريحة هو هاتف شركة أوبو الرائد Oppo Find X5.

كشفت التسريبات السابقة أن شركة أوبو تعمل بالفعل على سلسلة هواتفها الرائدة التالية، سلسلة Oppo Find X5 والتي من المفترض أن تحل محل سلسلة Oppo Find X3 – يبدو أن الشركة الصينية تخطت رقم “4” في التسمية نظراً لأنه فأل شؤم “رقم سيء الحظ” في الثقافة الصينية.

مواصفات هاتف Oppo Find X5 Pro:

في الواقع هاتف Oppo Find X5 Pro لن يحتوي على شريحة Dimensity 9000 SoC، وإنما سيأتي مدعوماً بشريحة كوالكم الجديدة Snapdragon 8 Gen 1 SoC وهو الهاتف الأكثر انتظاراً في السلسلة.

وإذا كنتم تتساءلون عن مواصفات الرائد، فهو سيأتي بشاشة AMOLED LTPO 2.0 قياس 6.7 بوصة دقتها +QHD وأبعادها 3216×1440 بكسل بمعدل تحديث ديناميكي يصل إلى 120Hz.

وحدة الكاميرا الخلفية مزودة بمستشعر رئيسي Sony IMX766 دقته 50 ميجابكسل مدعوماً بتقنية التثبيت البصري للصورة OIS، جنباً إلى جنب مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تيليفوتوغرافي 13 ميجابكسل.

بالنسبة للصور الشخصية ومؤتمرات الفيديو، سيحتوي هاتف Oppo Find X5 Pro على كاميرا أمامية على هيئة فتحة ثقب أعلى يسار الشاشة خلفها مستشعر Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل.

سيستمد الهاتف طاقته بواسطة بطارية ضخمة سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات.

من المؤكد أن يأتي الهاتف بواجهة ColorOS 12 المستندة على نظام أندرويد 12 وسيحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع Goodix G7 مدمج في الشاشة.

بجانب شريحة Snapdragon 8 Gen 1، من المتوقع أن يحتوي الهاتف على وحدة معالجة عصبية MariSilicon X NPU.

في الختام، هذه كانت مواصفات Oppo Find X5 Pro وليس Find X5، على الرغم من ذلك، بعض التسريبات تفيد بأنه من المحتمل أن تتخلى أوبو عن كوالكم هذا العام وتعتمد على شريحة Dimensity 9000 من أجل كلاً من Find X5 و Find X5 Pro.