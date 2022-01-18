شركة OnePlus تعتزم إطلاق هاتف OnePlus 10 Pro عالمياً بحلول نهاية شهر مارس!

أطلقت الشركة الصينية الرائدة في عالم صناعة الهواتف الذكية هاتف OnePlus 10 Pro الأسبوع الماضي في موطنها الرئيسي ويبدو أنها تستعد من أجل إطلاق الهاتف عالمياً خلال الأسابيع القادمة.

تعتزم الشركة الإطلاق بحلول منتصف شهر مارس

بناءً على تقرير جديد مرصود مؤخراً اتضح أن شركة OnePlus تخطط لإطلاق OnePlus 10 Pro في الهند وأوروبا قبل نهاية شهر مارس القادم، ولكن لا توجد أي معلومات حول موعد توفر الهاتف في الولايات المتحدة أو الشرق الأوسط.

هذا المعلومات واردة من المُسرب الشهير Yogesh Brar والتي نقلها عنه موقع 91Mobile والذي أكد في تقريره أن شركة OnePlus بدأت بالفعل في اختبار الهاتف من أجل الإطلاق في الهند وأوروبا وأن الشركة تعتزم إطلاقه في هذه المناطق خلال منتصف أو نهاية شهر مارس من العام الجاري.

هذه المعلومات صحيحة بنسبة 99% نظراً لأنه تم رصد الهاتف برقم طراز NE2211 على موقع اعتماد هندي مؤخراً، مما يعني أن الشركة بدأت بالفعل في مرحلة اختبار الهاتف من أجل إطلاقه في الهند تحديداً.

بالإضافة إلى ذلك، تم رصد OnePlus 10 Pro مؤخراً على موقع Bluetooth SIG بمتغيرات مختلفة، مما يعني أن الهاتف قادم إلى السوق العالمية، وقد حصل الهاتف على شهادة +HDR10. جميع هذا المصادر تؤكد على إطلاق وشيك للهاتف في السوق العالمية.

مواصفات هاتف OnePlus 10 Pro

في حال فاتك الإطلاق الأسبوع الماضي، فهاتف OnePlus 10 Pro هو هاتف من هواتف الفئة الرائدة “الفلاج شيب” يحل محل OnePlus 9 Pro الذي تم إطلاقه العام الماضي.

يحتوي الهاتف على شاشة مذهلة بلوحة عرض AMOLED قياس 6.7 بوصة بمعدل تحديث ديناميكي بسرعة 120Hz وتقنية LTPO 2.0 دقتها 2K وتدعم أكثر من مليار لون بمعدل سطوع تبلغ ذروته 1300 نقطة ضوئية.

تحت الغطاء المسؤول عن تشغيل الهاتف شريحة كوالكم المتطورة Snapdragon 8 Gen 1 SoC مقترنة بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

على ظهر الغطاء الخلفي يتواجد إعداد ثلاثي للكاميرا التي تم تطويرها بالتعاون مع الشركة الرائدة للبصريات Hasselblad وتمتاز بوحدة إضاءة Flash LED مزدوج وتدعم التصوير بدقة 8K مع عدسة فائقة الاتساع تدعم التصوير بوضع عين السمكة بفضل مجال رؤية فائق بزاوية 150 درجة.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات.

الهاتف محمي من الأمام والخلف بزجاج Corning Gorilla وإطار معدني من الألمنيوم وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة ويعمل بنظام أندرويد 12.

من حيث السعر، يتم بيع الهاتف في الصين بقيمة 4.699 يوان صيني لإصدار 8 + 128 جيجابايت – أي ما يعادل 740$ دولار أمريكي تقريباً. ولكن من المؤكد أن يأتي الهاتف بسعر أعلى من ذلك في الأسواق العالمية.