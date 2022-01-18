فيلم “Scream 5” يحصد 31 مليون دولار في 48 ساعة فقط

تمكن فيلم “Scream 5″، من حصد إيرادات حول العالم، بلغت 30 مليونًا و910 آلاف دولار، في غضون 48 ساعة فقط على طرحه في دور العرض.

وتتشابه الشخصيات الجديدة في الفيلم مع الشخصيات القديمة التي ظهرت الأجزاء السابقة، فيما برزت الأحداث المثيرة في ثنايا قصة الفيلم.

وأشار صناع العمل في وقت سابق إلى أن الجمهور سيكون على موعد مع سلسلة من المفاجآت غير المتوقعة، خاصة أن قاتلاً آخر سينتزع قناع Ghostface ويبدأ موجة قتل جديدة.

جدير بالذكر أن الفيلم الأميركي “Scream 5” من إخراج مات بيتينيلي أولبين وتايلر جيليت، وهو الجزء الخامس في سلسلة أفلام Scream، ويعتبر استكمالاً مباشرًا للجزء السابق الصادر في عام 2011.

ومما يتميز به الفيلم أنه النسخة الأولى من السلسلة التي لا يخرجها ويس كرافن، حيث فارق الحياة في عام .

ومما ساهم في نجاح العمل أنه ضمّ بعض النجوم من الأجزاء السابقة، على غرار الممثلة الكندية نيف كامبل في دور سيدني بريسكوت، والممثلة الأميركية كورتيني كوكس في دور جيل ويذرز، والممثل الأميركي ديفيد أركيت في دور رجل القانون ديوي رايلي، ومارلي شيلتن في دور جودي هيكس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية