مايكروسوفت تستحوذ على رائدة صناعة الألعاب في العالم

وافقت شركة مايكروسوفت يوم الثلاثاء على شراء Activision Blizzard، رائدة صناعة ألعاب الفيديو التي تقف وراء نجاحات ألعاب عالمية مثل Call of Duty وCandy Crush، وذلك مقابل 68.7 مليار دولار نقدًا. لتكون بذلك أكبر عملية استحواذ في تاريخ مايكروسوفت.

وتنخرط مايكروسوفت بهذه الصفقة علمها في المعركة الناشئة للهيمنة على ما يسمى metaverse، وهو الجيل الجديد من الإنترنت الذي يمزج بين عالم الإنترنت التقليدي والواقع الافتراضي.

وستكسب مايكروسوفت من هذه الصفقة ما يقرب من 400 مليون مستخدم للألعاب شهريًا، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى بعض الألعاب الأكثر شهرة في العالم

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