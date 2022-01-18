توقعات بارتفاع نسبة المصابين بالخرف بحلول عام 2050

توقعت دراسة صحية نشرتها مجلة “ذا لانسيت بابليك هيلث”، أنه من الممكن أن يصاب حوالي 153 مليون بالخرف في عام 2050 مقارنة مع 57 مليونا في عام 2019، في حين حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أعداد المصابين بالخرف سترتفع بشكل سريع خلال الأعوام الـ 10 المقبلة.

وعزت الدراسة، ارتفاع أعداد المصابين بالخرف إلى الشيخوخة السكانية، حيث أن ارتفاع متوسط العمر المتوقع للسكان يعد سببا رئيسيا في ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض غير المعدي.

وتتوقع الدراسة، أن تكون أكبر نسبة زيادة لمرض الخرف في دول شرق إفريقيا جنوب الصحراء لتسجل 350%، ومن المتوقع كذلك أن ترتفع حالات الإصابة بنحو 370% في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بينما ستسجل زيادة أقل في آسيا والمحيط الهادئ أي بنسبة 53%، وتشير الدراسة إلى أن حالات الخرف في أوروبا الغربية ستعتريها زيادة بنسبة 74%.

جدير بالذكر، أن مرض الخرف يعد حاليا سابع أكثر الأسباب شيوعا وراء تسجيل الوفيات في العالم، فيما تقدر التكاليف العالمية المرتبطة بالخرف، بأكثر من تريليون دولار لعام 2019.

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