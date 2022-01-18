كيفية استرجاع الصور المحذوفة من الايفون والأندرويد بسهولة؟

أسوأ كابوس قد تواجهه هو فقدان الصور المخزنة على هاتف الايفون أو الأندرويد الخاص بك وخاصةً إن كنت لا تملك منه أي نسخة احتياطية على الحاسوب أو سحابة الآي كلاود و جوجل درايف، ولحسن الحظ هناك أدوات رائعة مثل برنامج PhoneRescue للايفون والايباد و DroidKit تتيح لك استرجاع ما تم حذفه من الايفون والايباد بخطوات معدودة غير معقدة.

أهم مزايا برنامج PhoneRescue و DroidKit للايفون

استرجاع جميع أنواع الملفات الملفات: بما في ذلك الصور، الفيديوهات، الرسائل، جهات الاتصال، الملاحظات، التذكيرات، التقويمات، سجلات المكالمة، إلخ.

بما في ذلك الصور، الفيديوهات، الرسائل، جهات الاتصال، الملاحظات، التذكيرات، التقويمات، سجلات المكالمة، إلخ. فحص وعرض الصور المحذوفة مجاناً قبل استعادتها ، وثم اختيار الصور التي تحتاج إليها فقط لاستعادتها دون حاجة إلى استعادة جميع البيانات المحذوفة.

، وثم اختيار الصور التي تحتاج إليها فقط لاستعادتها دون حاجة إلى استعادة جميع البيانات المحذوفة. استعادة رسائل واتس اب المحذوفة

واجهة جميلة بسيطة وواضحة وتسهل على جميع الاستخدام.

بسيطة وواضحة وتسهل على جميع الاستخدام. مزايا إضافية لإصلاح مشكلات جهازك: يحتوي البرنامج على مزايا إضافية مثل إصلاح نظام iOS من المشاكل الشهيرة مثل الشاشة السوداء والتعليق عند شعار آبل. قد يستطيع البرنامج أيضاً فتح قفل الايفون / الايباد وإزالة رمز الدخول أو البصمة دون فقدان للبيانات.

يحتوي البرنامج على مزايا إضافية مثل إصلاح نظام iOS من المشاكل الشهيرة مثل الشاشة السوداء والتعليق عند شعار آبل. قد يستطيع البرنامج أيضاً فتح قفل الايفون / الايباد وإزالة رمز الدخول أو البصمة دون فقدان للبيانات. البرنامج يعمل على الحاسوب ويجب عليك توصيل جهازك المحمول بالحاسوب سواء بنظام ويندوز أو ماك باستخدام الكابل المخصص بعد تثبيت البرنامج للبدء في استعادة ملفاتك المفقودة.

استرجاع الصور المحذوفة من الايفون

من أجل استعادة الصورة المحذوفة من الايفون قم باتباع الخطوات التالية:

1. قم بـ تحميل برنامج PhoneRescue على الحاسوب، ثم تثبيته وتشغيله.

2. قم بتوصيل هاتف الايفون أو جهاز الايباد بالحاسوب الخاص بك باستخدام كابل USB، ثم اختر خيار استرجاع بيانات iOS، واضغط على الاسترجاع من جهاز iOS. بعد ذلك، انقر فوق زر المتابعة للدخول إلى الخطوات التالية.

3. بشكل افتراضي يتم تحديد جميع فئات الملفات. قم بإلغاء تحديد خيار تحديد الكل ثم اختر الصور فقط.

4. سيقوم برنامج PhoneResuce بفحص الايفون أو الايباد الخاص بك لإدراج جميع الصور المحذوفة وليس المكتوبة فوقها بالصور الجديدة على واجهة البرنامج. بما في ذلك العناصر التي تم حذفها مؤخرًا. قم بمعاينة الصور التي تريد استعادتها وتحديدها، ثم انقر فوق الزر إلى الجهاز أو إلى الكمبيوتر لاستعادة الصور إلى تطبيق صور iPhone مباشرة أو قم بتنزيلها على الكمبيوتر.

استرجاع الصور المحذوفة من الأندرويد

من أجل استعادة الصورة المحذوفة من الأندرويد قم باتباع الخطوات التالية:

1. قم بتنزيل برنامج DroidKit ثم تثبيته وتشغيله على الجاسوب.

2. قم بتوصيل هاتف Android بالكمبيوتر. اختر الاستعادة السريعة من جهاز Android.

3. حدد البيانات لفحصها بسرعة من هاتف Android، وهنا يمكنك اختيار الصور فقط أو جميع أنواع البيانات

4. تأكد من توصيل هاتف الأندرويد بالحاسوب، وانقر فوق ابدأ بعد ذلك. ثم سيبدأ برنامج DroidKit في فحص الصور المحذوفة على جهاز الأندرويد. عند اكتمال الفحص، سترى الصور المحذوفة. يمكنك إما تحديد الصور لاستردادها إلى جهاز Android أو إلى جهاز الكمبيوتر.

يمكنك تحميل أي من البرنامجين سواء PhoneRescue أو DroidKit بشكل مجاني للتجربة والمعاينة لكن إذا أردت استخدام أي منهما مع المزايا الكاملة فعليك شراء ترخيص البرنامج وذلك متاح الآن بخصم يصل إلى 40% من السعر الأصلي.

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