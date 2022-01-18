دراسة طبية تكشف مخاطر وفوائد لقاح كورونا على الحوامل

كشفت دراسة طبية حديثة مخاطر الإصابة بفيروس كورونا بالنسبة للحوامل غير الحاصلات على اللقاحات المضادة للوباء.

وأفادت الدراسة التي أجراها باحثون من معهد أوشر بجامعة إدنبرة، ونشرت نتائجها في مجلة “نيتشر ميديسن”، أن الحوامل غير الملقحات يعرضن أنفسهن وأجنتهن لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة، إن أصبن بكورونا.

ووفق الدراسة، فإن إصابة الحوامل بالفيروس قبل 28 يوم من موعد ولادتهن، يعرضهن لإمكانية الولادة المبكرة ووفاة الجنين كذلك يحتمل أن تتسبب مثل تلك الإصابة في ذلك التوقيت، بوفاة الطفل الرضيع بعد ولادته، حسبما نقلت وكالة “يو بي آي” للأنباء.

وتوصلت الدراسة أيضا، إلى أن وفيات الرضع أعلى أربع مرات بين النساء غير المحصنات، كما أنهن أكثر عرضة من النساء اللواتي تم تلقيحهن للدخول لوحدة العناية المركزة عند الإصابة بالفيروس.

وشملت الدراسة استقصاء بيانات أكثر من 87 ألف سيدة في اسكتلندا، كنّ حوامل بين ديسمبر 2020 عندما بدأ التطعيم ضد كورونا، وأكتوبر 2021.

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