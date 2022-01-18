هل نحن بحاجة إلى سماعات HomePod جديدة من ابل؟

لدى ابل حالياً سماعات HomePod ميني وهي سماعات خارجية ذكية تصل بأجهزة ابل عبر البلوتوث كما يمكنها التفاعل مع المستخدم من خلال الأوامر الصوتية عبر المساعد الشخصي الصوتي سيري.

سماعات HomePod .. عيب قاتل

سماعات HomePod و HomePod ميني لاقت شعبية واسعة وقبولاً واسعاً لدى المستهلكين لجودة صوتها ومزاياها المتعددة بالإضافة إلى سعرها الرخيص نسبياً والذي يُقدر بأقل من 100 دولار أمريكي.



رغم ذلك، فإن استخدام سماعات HomePod لا يتجاوز المنزل وذلك لأن السماعات بحاجة إلى الاتصال دوماً بمصدر للتيار الكهربي حتى تعمل، لذا لا يمكنك مغادة المنزل بالسماعات.

إصدار جديدة ببطارية قابلة للشحن

ربما إن أقدمت ابل على إطلاق إصدار جديد من سماعات HomePod مع بطارية فسيكون هذا أفضل، لأنه سيتيح للمستخدم استعمالها في الخلاء حيث لا يوجد مصدر مباشر لللتيار الكهربي وكذلك حرية نقل السماعات في أي مكان في المنزل.



وفقاً لصحيفة بلومبيرج الإخبارية الأمريكية، فإن ابل بالفعل عملت على إصدار من سماعات HomePod له بطارية ليثيوم قابلة للشحن، لكن في الأخير تم إلغاء هذا الإصدار المبدئي لأسباب غير معلومة.

الإصدار الأساسي من سماعات HomePod لم تعد ابل تنتجه بعد، والإصدار المتاح حالياً هو إصدار HomePod Mini والذي أطلقته ابل نهاية عام 2020 ولا يزال يُباع في الأسواق حتى الآن.

من المتوقع أن تعلن ابل عن إصدار جديد من سماعات HomePod Mini خلال هذا العام أو العام الذي يليه، وستكون إضافة مهمة إذا ما قررت إضافة بطارية لها.