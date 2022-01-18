هاتف Galaxy S22 Ultra قادم بسعة 1 تيرابايت – ولكن لن يصل إلى جميع المناطق!

ربما هي ليست المرة الأولى التي نسمع فيها بعض الشائعات التي تُلمح بأن شركة سامسونج تعتزم فعلاً إطلاق متغير من هاتف Galaxy S22 Ultra بذاكرة تخزين سعتها 1 تيرابايت، واليوم لدينا تسريب جديد يؤكد على صحة هذه المعلومات، ولكن هناك ملحوظة مهمة يجب وضعها بالاعتبار.

هاتف Galaxy S22 Ultra سيأتي بذاكرة تخزينية 1 تيرابايت

من خلال تغرية جديدة للمُسرب الشهير Ishan Agarwal على موقع تويتر، فقد أكد بالفعل على وجود متغير (إصدار) من هاتف Galaxy S22 Ultra بسعة تخزين 1 تيرابايت، ولكنه لن يصل إلى جميع الأسواق.

ولكنه أضاف في التغريدة بأن الأسواق المهمة في أوروبا سوف تحصل على هذا النموذج بالتأكيد. بعبارة أخرى، كل من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا ستكون مُنعمة بهذا النموذج من هاتف Galaxy S22 Ultra وربما بعض الدول الأخرى، ولكن Ishan Agarwal لم يذكر أي دول على وجه التحديد.

على كل حال، من المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة Galaxy S22 خلال حدث Samsung Unpacked السنوي الأول لعام 2022 يوم 8 أو 9 فبراير القادم. ومع ذلك، شركة سامسونج لم تحدد المخطط الزمني لموعد الإعلان عن هذه السلسلة بشكل رسمي حتى الآن.

تنويه بسيط، شركة سامسونج لم تُعلن حتى الآن عن شريحة Exynos 2200 والتي تأخرت كثيراً وطال انتظارها، يبدو بوضوح أن الشركة الكورية الجنوبية تواجه بعض المشاكل مع معالجها الجديد، وربما السبب في ذلك وحدة المعالجة الرسومية الجديدة AMD`s mRDNA.

على الرغم من كل ذلك، فقد خرج مسؤول من شركة سامسونج مؤخراً في تصريح له لموقع The Elec الكوري مؤكداً على عدم وجود أي مشاكل في معالج Exynos 2200، ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن المعالج بجانب سلسلة Galaxy S22.

في الحقيقة نحن لا نعلم أي من هذه التقارير هي الأكثر صحة. على كل حال، نحن ننتظر رؤية سلسلة Galaxy S22 خلال حدث سامسونج التالي، ومن المؤكد أن السلسلة تحتوي على ثلاثة هواتف والتي تضم كل من Galaxy S22 و +Galaxy S22 و Galaxy S22 Ultra.

سيأتي بفتحة لقلم S-Pen

على مدار الأشهر الماضية تم تسريب العديد من التفاصيل حول مواصفات ثلاثية سلسلة Galaxy S22 وربما يأتي هاتف Galaxy S22 Ultra باسم Galaxy S22 Note بدلاً من ذلك خاصة وبعدما تم التأكيد على احتوائه على صومعة / فتحة لقلم S-Pen وسيتم بيعه مُرفق بالقلم.

وضمن أبرز المواصفات التي تستحق الذكر قبل ختام تقريرنا هي أن هذه السلسلة ستأتي مدعومة بشريحة كوالكم الرائدة Snapdragon 8 Gen 1، ولكن بكل تأكيد ستحصل بعض الدول على متغير Exynos 2200 – الذي يبدو أنه الأقل قوة من المنافس على صعيد مستوى الأداء.

أيضاً وفقاً للتسريبات يُقال بأن هاتف S22 Ultra سيحتوي على بطارية 5000 مللي أمبير وسيدعم سرعة شحن 45 وات وسيعمل بواجهة One UI 4.1 المستندة على أندرويد 12.

أما بالنسبة للأسعار، فللأسف الشديد لدينا أخبار سيئة نوعاً ما بعدما عرفنا أنه من المحتمل أن تأتي سلسلة Galaxy S22 بأسعار أعلى من سلسلة Galaxy S21.