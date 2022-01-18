نقابة الموسيقيين في مصر تضطر “حمو بيكا” لأن يغير اسمه

علق مغني المهرجانات المصري “حمو بيكا” على إمكانية تغيير اسمه للانضمام لنقابة الموسيقيين المصرية، مؤكداً أنه على استعداد لتغيير حياته كلها من أجل هذا الهدف.

وقال “بيكا” في تصريح لقناة “إم بي سي مصر”: “أنا أغير حياتي كلها وعايز أشتغل وآكل عيش، أنا اسمي الحقيقي محمد محمود”.

وأضاف الفنان المصري المثير للجدل: “اسمي محمد والدلع حمو، ومعنديش مشكلة أغير اسمي للعودة للنقابة، أنا معنديش مشكلة في الاسم، المشكلة اللي عندي إني عايز آكل عيش، اللي النقابة عايزين يعملوه، يعملوه”.

وتجدر الإشارة إلى أن “محمد أبو اليزيد” وكيل أول نقابة الموسيقيين في مصر، قد أكد أن ضم مطربي المهرجانات إلى النقابة يشترط أن تكون أسماؤهم مناسبة، وسخر من “بيكا” بقوله: “ينفع يبقى في مغني اسمه حمو تيخا؟”، وتابع: “من الشروط أيضاً أن ينهوا أوراق الخدمة العسكرية، وينجحوا في الاختبار”.

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