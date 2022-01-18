واتساب يحقق حلم الملايين بالاستخدام بدون انترنت

أتاح تطبيق واتساب، بشكل رسمي واحدة من أبرز المزايا التي ينتظرها الملايين من عشاقه منذ فترة، وتسمح الميزة الجديدة للمستخدم بربط حسابه بجهاز ثان مثل الكمبيوتر، وإرسال واستقبال الرسائل بدون الحاجة إلى اتصال الهاتف الذكي الأساسي بالإنترنت- وفقاً لما أوردته صفحة الدعم الخاصة بتطبيق واتساب.

وأصبح بإمكان الملايين من الأشخاص في الوقت الحالي استخدام ما يصل إلى 4 أجهزة مرتبطة وهاتف واحد في المرة الواحدة، حيث يمكن استخدام خدمة الدردشة على الويب والكمبيوتر والأجهزة الأخرى من خلال ربطها بهاتفك سواء كان متصلاً بالإنترنت أو لا.

وتوفر ميزة “الأجهزة المرتبطة” حلاً جديدا لأحد قيود واتساب البارزة والتي تمنع المستخدمين من فتح حساباتهم على جهاز آخر والاستمرار في استخدام الخدمة مع بقاء الهاتف الذكي المسجل عليه الحساب متصلاً بالإنترنت، حتي يتمكنوا من إجراء أي محادثة على الأجهزة المرتبطة بالجهاز الأساسي.

كما يمكن استخدام واتساب بالطريقة الجديدة دون الحاجة إلى هاتف متصل بالإنترنت، والتي يتم العمل بها على 4 أجهزة دفعة واحدة بدون أن يكونوا متصلين بالإنترنت وبمجرد النقر على خيار الأجهزة المرتبطة من قائمة إعدادات واتساب، ستتمكن من رؤية صفحة جديدة تسمى “استخدام واتساب على أجهزة أخرى”، والتي ستتيح لك البقاء في استخدام حسابك على ما يصل إلى 4 أجهزة أخرى دون الحاجة لأن يكون هاتفك متصلا بالإنترنت، على غرار منافسه الأقوى تيليغرام والذي يمكن استخدام الحساب عبر إصدار الويب دون هاتف متصل.

وستستمر”الأجهزة المرتبطة” في تلقي الرسائل وإرسالها لمدة تصل إلى 14 يوماً بعد انقطاع اتصال الهاتف الذكي الرئيسي، ولا يلزم إبقاء هاتفك متصلاً بالإنترنت لاستخدام واتساب على الأجهزة المرتبطة، وكما سيتعين على المستخدم تسجيل حسابه على واتساب وربطه بالأجهزة الجديدة بهاتفه.

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