وفاة الفنان اليوناني الشهير أليكوس فاسيانوس

نعت الأوساط الفنية والثقافية في أثينا وعموم اليونان وأوروبا “أليكوس فاسيانوس”، الذي يعد أحد أهم الرسامين اليونانيين المعاصرين.

وتوفي فاسيانوس في منزله بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 86 عاماً- وفقاً لما ذكرته وكالة ANAللأنباء.

ولد أليكوس فاسيانوس في أثينا في 16 ديسمبر 1935 درس الكمان في معهد أثينا للرسم والرسم في مدرسة أثينا للفنون الجميلة من 1955 إلى 1960 وبعد وقت قصير من معرضه الأول في أوائل الستينيات، ذهب إلى باريس في منحة حكومية فرنسية لدراسة الطباعة الحجرية في مدرسة الفنون الجميلة وانتهى به الأمر بالبقاء في باريس لمدة 35 عاما.

يشار إلى أنه على الرغم من أن بعض لوحاته، وخاصة اللوحات الأولى، كانت بأسلوب معاصر، إلا أنه استوحى في الغالب من الفن الشعبي اليوناني والأساطير اليونانية القديمة، كما استوحى أفكاره من الموضوعات البيزنطية، وإلى جانب الرسم والطباعة الحجرية، قام أيضًا برسم الكتب، وتصميم الأزياء والديكورات المسرحية وأعمال النحت.

يُذكر أن فاسيانوس قد حظي باحتفاء على نطاق واسع في اليونان والعديد من أعماله تزين الأماكن العامة، بما في ذلك لوحة جدارية في محطة مترو أنفاق أثينا، كما تحصل في فرنسا، على وسام الفنون والآداب ووسام جوقة الشرف وعرضت أعماله على نطاق واسع في أوروبا وأمريكا اللاتينية وكان معرضه الأخير عام 2004 في أثينا.

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