رحيل أسطورة الرقص الكلاسيكي الهندي عن 83 عاماً

ودعت الهند فنانها ذائع الصيت “بيرجو مهاراج”، الذي يعد أحد رموز الرقص الكلاسيكي الهندي وأحد أشهر الفنانين الاستعراضيين في البلاد، والذي توفي في نيودلهي عن عمر 83 عاما، حيث أعلن حفيده “سوارانش ميشرا”خبر الوفاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً إن مهاراج الذي كان يعاني من مرض كلوي توفي في ساعة مبكرة صباح الاثنين.

وعقب نبأ وفاته،

وانطلق عقب وفاة مهاراج” فيض من عبارات النعي من أعضاء في قطاع الترفيه الهندي في مومباي ومن القادة الهنود-على حد سواء- حيث قال الرئيس الهندي “رام ناث كوفيند” إن وفاة مهاراج تمثل “نهاية حقبة”، مشيراً إلى أن وفاة مهاراج “تترك فراغا عميقا في الموسيقى الهندية والفضاء الثقافي، لقد أصبح رمزا، حيث قدم مساهمة لا مثيل لها لنشر الكاتاك عالميا”.

وتجدر الإشارة إلى أن “مهاراج” يمثل كبير المروجين للرقص الهندي الكلاسيكي “كاتاك”، والذي يمكن رؤيته في العديد من أفلام بوليوود، كما فاز بالعديد من الجوائز، من بينها ثاني أعلى جائزة مدنية في الهند “بادما فيبهوشان”.

ولد مهاراج في بلدة هانديا الشمالية عام 1938 وبدأ تقديم الاستعراضات في سن مبكرة، وعلى مدار 6 عقود، صار رائداً في رقص الكاتاك وساعد في نشر هذا النوع من الرقص في بوليوود وصمم مهاراج رقصات متميزة ومتفردة، كما ألف موسيقى أفلام هندية شهيرة.

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