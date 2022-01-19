رصد صور حية لهاتف Oppo Find X5 Pro تكشف عن تصميمه ومواصفاته الرئيسية!

من المُقرر أن يتم إطلاق هاتف Oppo Find X5 Pro في الأسواق العالمية بحلول شهر مارس القادم، ومن المحتمل أن يصحبه أيضاً إطلاق كل من Find X5 و Find X5 Lite.

اليوم لدينا تسريب جديد في غاية الأهمية من موقع Coolapk الصيني يحتوي على لقطات حية لهاتف Oppo Find X5 Pro تكشف عن تصميم الهاتف ومواصفاته الرئيسية.

الصور المعروضة على الموقع الصيني كشفت عن شكل الهاتف من الأمام والخلف، ولكن للأسف هذه الصورة لم تكشف الأجزاء العلوية والسفلية للهاتف.

يبدو أن رقم طراز CPH2305 الظاهر في صورة التسريب يشير إلى أن هذا النموذج هو إصدار الهاتف المقرر أن يتم إطلاقه في السوق العالمية. وقد تم رصد نفس رقم الطراز قريباً على منصة TKDN الخاصة بإندونيسيا.

بالنسبة للتصميم، يحتوي Find X5 Pro على شاشة منحنية والتي من المحتمل أن تحتوي على فتحة ثقب مركزية، ولكن على ظهر الهاتف يمكنكم رؤية وحدة الكاميرا المصفوفة بشكل عشوائي “غير منتظم” ومكتوب عليها نص ” powered by MariSilicion ” ويعني باللغة العربية “مدعوم بواسطة شريحة MariSilicion”.

ولكن إذا نظرنا إلى أسفل يمين الهاتف، فيمكننا رؤية شعار كل من شركة أوبو وشركة Hesselblad. لقد تعاونت شركة OnePlus مع شركة Hasselblad العام الماضي من أجل تطوير كاميرا سلسلة OnePlus 9.

حدث الشيء نفسه مع هاتف OnePlus 10 Pro الذي تم إطلاقه مؤخراً، ويبدو أن شركة أوبو تحالفت مع نفس الشركة من أجل تطوير كاميرا هواتفها الرئيسية.

مواصفات هاتف Oppo Find X5 Pro المحتملة:

من خلال صورة التسريب يبدو أن Oppo Find X5 Pro يحتوي على شاشة AMOLED LTPO 2.0 دقتها +QHD بمعدل تحديث ديناميكي يصل إلى 120Hz.

سيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل وهي عبارة عن مستشعر Sony IMX709، بينما ستحتوي الكاميرا الخلفية على مستشعر رئيسي Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل مدعوماً بتقنية التثبيت البصري للصورة OIS.

ستحتوي الكاميرا الخلفية أيضاً على مستشعر Sony IMX766 فائق الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تقريب Samsung S5K3M5 دقتها 13 ميجابكسل.

بدون شك سيكون معالج Snapdragon 8 gen 1 هو المسؤول عن إدارة وتشغيل هاتف Oppo Find X5 Pro، في حين أنه من المحتمل أن يأتي إصدار Find X5 بمعالج Dimensity 9000 SoC.

سيحتوي Find X5 Pro على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات.

سيحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت مدعومة بتقنية الذاكرة العشوائية الافتراضية التي تصل إلى 3 جيجابايت إضافية، و 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين. سيتم بيع الهاتف بواجهة ColorOS 12.1 المستندة على أندرويد 12.