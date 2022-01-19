رسمياً سامسونج تزيح النقاب عن شريحة Exynos 2200 التي طال انتظارها

أعلنت شركة سامسونج أخيراً بشكل رسمي عن أحدث شرائح المعالجة الخاصة بها والتي هي من ثمار التعاون مع شركة AMD. وتماماً كما تنبأت الشائعات السابقة، فإن الرقاقة الجديدة تحمل اسم Exynos 2200 وهي المسؤولة عن تشغيل هواتف سلسلة Galaxy S22.

فقط تنويه بسيط، لن يتم تزويد هواتف سلسلة Galaxy S22 بشريحة Exynos 2200 إلا في بعض الأسواق فقط، والتي من المتوقع أن تكون من بينها السوق الأفريقية والشرق الأوسط. بينما سيتم إطلاق السلسلة بشريحة كوالكم Snapdragon 8 Gen 1 في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وربما بعض الأسواق الأوروبية.

ولكن يبدو أن شريحة Exynos 2200 قوية حقاً، حيث صرحت شركة سامسونج أنها سوف تقود أداء المعالجة الرسومية في على الهواتف الذكية، وتستخدم الشريحة الجديدة دقة تصنيع 4 نانوميتر EUV من أجل تعزيز كفاءة الطاقة.

أما بالنسبة لوحدة المعالجة المركزية فهي عبارة عن تشكيل ثلاثي والذي يتكون من نواة واحدة ARM Cortex X2 عالية الأداء وثلاثة نوى للمعالجة المتوازنة Cortex A710 وأربعة نوى Cortex A510 عالية الكفاءة. جميع نوى المعالجة مبنية على أحدث معمارية ARM v9.

شريحة Exynos 2200 تدعم تقنية AMIGO والتي من شأنها تعقب حالة المكونات الرئيسية بما في ذلك وحدة المعالجة المركزية ووحدة المعالجة الرسومية. وهذه الشريحة من شأنها المساعدة على إطالة الأعمار الافتراضية للمكونات.

أما بالنسبة لوحدة المعالجة الرسومية المدمجة في شريحة Exynos 2200 فهي تأتي باسم Samsung Eclipse 920 وهي مبنية على معمارية AMD mRDNA 2 والتي تدعم تقنية تتبع الأشعة لمحاكاة حركة الضوء في العالم الحقيقي.

كما وتدعم تقنية تظليل المعدل المتغير VRS والتي من شأنها تحسين عملية التحميل على وحدة المعالجة الرسومية أثناء التعامل مع المهام المكثفة، حيث من المفترض أن يتم تقليل معدلات التظليل في المناطق التي لا تؤثر على التجربة المرئية من أجل الحصول على معدل إطارات ثابت وأكثر استقرارًا.

حتى الآن لم تصرح شركة سامسونج بسرعة وحدة المعالجة المركزية أو وحدة المعالجة الرسومية. فقط أكدت على أن شريحة Exynos 2200 تحتوي على وحدة معالجة عصبية NPU جديدة تقدم ضعف أداء الشريحة السابقة Exynos 2100.

تشتمل الشريحة على مودم A 3GPP لدعم 16 5G والذي يوفر الدعم لنطاق sub-6GHz و mmWave spectrum وتدعم الشريحة الجديدة الذاكرة العشوائية LPDDR5 وذاكرة التخزين UFS 3.1.

أما بالنسبة للبصريات، فهي تدعم الكاميرات الخلفية الفردية فائقة الدقة حتى مستشعرات بدقة 200 ميجابكسل، كما وتدعم الكاميرات المزدوجة 64 + 32 ميجابكسل بحد أقصى.

تدعم شريحة Exynos 2200 القدرة على تشغيل مقاطع فيديو بدقة 8K بمعدل 60 إطار في الثانية وترميز 10bit HEVC و 10bit VP9 بمعدل 30 إطار في الثانية، وما إلى ذلك.

وفيما يتعلق بلوحات العرض، فتوفر الشريحة الجديدة الدعم لشاشات 4K WQUXGA بمعدل تحديث 120Hz أو +QHD بمعدل تحديث 144Hz وتدعم بلوتوث 5.2 ومعيار Wi-Fi 6 (802.11ax).

أكدت شركة سامسونج أن الشريحة الجديدة دخلت حيز الإنتاج الكمي بالفعل، ومن المفترض أن نتمكن من رؤيتها على أرض الواقع بمجرد الإعلان عن ثلاثية سلسلة Galaxy S22 بشكل رسمي.