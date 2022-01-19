فيروس كورونا يخرج مسلسل لام شمسية من الموسم الرمضاني

أعلنت شركة ميديا هاب في بيانٍ صفحي عن تأجيل عرض مسلسل لام شمسية لمنى زكي للموسم الرمضاني 2023.

وبررت الشركة انسحاب المسلسل من الموسم الرمضاني القادم بتأجيل التصوير لعدّة مرات بعد انتشار فيروس كورونا ومتحوراته بين طاقم العمل والفنانين.

وأشارت الشركة المنتجة لأنّها ستستأنف تصوير المسلسل في شهر يونيو القام على أن يعرض في الموسم الرمضاني بعد القادم.

وأكدّت شركة ميديا بأنّها ارتأت تأجيل المسلسل من أجل تقديم عمل مميز ودقيق نال إعجاب المشاهدين.

وكانت النجمة منى زكي قد غابت عن الموسم الرمضاني 2020 لذات السبب قبل أن تعود في العام 2021 للظهور من خلال مسلسل لعبة نيوتن.

يذكر أنّ مسلسل لام شمسية سيكون من تأليف مريم ناعوم وإخراج كريم الشناوي، وبطولة منى زكي، إياد نصار، أحمد رزق، إسعاد يونس وغيرهم، وسيتناول مشكلة التعليم في مصر.

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