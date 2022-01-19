استحواذ مايكروسوفت على Activision Blizzard يجعل سوني تخسر 20 مليون دولار أمريكي

تعرضت شركة سوني اليابانية لخسارة كبيرة وصلت قيمتها ل20 مليون دولار أمريكي بعدما استحوذت الشركة الأمريكية على Activision Blizzard، حيث تراجعت أسهم الشركة اليابانية بنسبة 12.8% مع افتتاح التداول في البورصة اليابانية.

الخسارة شكلّت ضربة قوية لسوني بعد أيام قليلة فقط من وصول أسهمها لأعلى قيمة خلال 21 عام.

تراجع أسهم سوني لم يؤثر على نينتدو وكونامي التابعين لها، والذين عرفا ارتفاع بقيمة 2.51% و3.25% على التوالي والسبب هو الشائعات التي تتحدث عن استحواذهما على شركتين جديدتين.

يذكر أنّ شركة آبل الأمريكية استحوذت على Activision Blizzard مقابل 68.7 مليار دولار أمريكي.

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