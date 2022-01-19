شركة بريطانية تدفع الأموال مقابل الشخير لهذا السبب

في إطار سعيها لتجريب جودة منتجات النوم التي تنتجها أعلنت شركة سايلنت نايت البريطانية عن فرصة عمل مؤقتة لتجربة المنتجات التي صنعتها للحد من الشخير.

وقالت الشركة البريطانية بأنّها ستمنح المشاركين الفرصة لتجربة مجموعة من المنتجات التي أنتجتها في العام 2022 من أجل تقديم ملاحظتهم حول فعاليتها في الحد من الشخير.

وستدفع سايلنت نايت للمشاركين 400 دولار بالإضافة لحزمة من المنتجات بقيمة 800 دولار أمريكي تضم مرتبة كبيرة قياس كينغ، وزوجا من الوسائد المبتكرة المضادة للشخير، ولحاف شتوي كبير.

وللحصول على هذه الوظيفة المؤقتة يجب أنّ يقوم الشخص بإكمال النموذج الذي وضعته الشركة، ومن ثم الاشتراك في النشرة الإخبارية للشركة، ومتابعة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت سايلنت نايت بأنّها سترسل رسائل بريد إلكتروني للأشخاص الذين سيحصلون على الوظيفة المؤقتة.

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