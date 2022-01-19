تسريبات تكشف مواصفات هاتف آيفون الرخيص

كشفت التسريبات الواردة من شركة آبل الأميركية، استعداد الشركة لطرح هاتف آيفون جديد رخيص الثمن سيحمل اسم iPhone SE.

وسيحصل الهاتف الجديد على معالج من نوع Apple A14 Biocin المتطور بتقنية 7 نانو متر، وعلى هيكل مقاوم للماء والغبار تم صناعته من المعدن والبلاستيك المقاوم للخدوش والصدمات.

وأشارت التسريبات إلى أن وزن الهاتف سيصل لـ 148 غرام، في حين سيبلغ طوله 141 سم وعرضه 69.3 ملم.

ويتميز الهاتف الجديد بشاشته التي ستأتي من نوع Retina IPS LCD مقاس 5.69 بوصة، ودقة عرض 750*1334 بيكسل، وتردد 60 هرتز، ومعدل سطوع 326 شمعةم.

أما بالنسبة للكاميرا فستأتي الأمامية بدقة 10 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 12 ميغا بيكسل لكل كاميرا.

وستزود الشركة الأميركية الهاتف بشريحة Nano Sim وشريحة eSIM، وببطارية بسعة 2200 ميلي أمبير، ومستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية لهذا الجهاز فستبلغ 128 غيغا بايت، بينما ستصل ذاكرة الوصول العشوائي إلى 3 و4 غيغا بايت.

يُذكر أنّ التسريبات لم تكشف عن سعر الهاتف، المتوقع طرحه في الأسواق العالمية خلال العام الجاري.

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