ابل ستضيف ميزة CarKey لمزيد من السيارات – الايفون كمفتاح للسيارة!

ميزة CarKey هي من المزايا التي قدمتها ابل للجمهور قبل نحو عامين وهي تتيح للمستخدم – أو السائق تحديداً – إمكانية فتح السيارة بواسطة الايفون.

منذ الإعلان عن ميزة CarKey في عام 2020 وهي مقتصرة فقط على بعض إصدارات سيارات BMW ، والآن تنوي ابل توسيع نطاقها لتشمل سيارات أخرى.

شركة هيونداي ستكون الشركة القادمة التي ستوفر ميزة فتح السيارة بواسطة الايفون CarKey وتحديداً في موديلات Genesis التي تنتجها الشركة الكورية.

بحسب صحيفة بلومبيرج الإخبارية الأمريكية، فإن هذه الميزة سوف تبدأ في التوفر في سيارات هيونداي Genesis بداية من الصيف المقبل.

هيونداي بالفعل لديها تطبيقات ذكية مثل تطبيق My Hyundai و تطبيق Genesis Intelligent Assistant وهما يتيحان للمستخدم التحكم بالسيارة عن بعد، وإمكانية فتح وقفل الأبواب.

ميزة CarKey أو مفتاح السيارة سوف تعتمد على كود رقمي محفوظ ومسجل في تطبيق المحفظة Wallet، وتتيح لك الاقتراب منك سيارتك ووضع الايفون أو ساعة ابل بالقرب من قاريء الاتصال قريب المدى NFC reader الخاص بالسيارة ثم تأكيد هويتك من خلال تقنية التعرف على الوجه أو البصمات بعدها سوف يتم فتح السيارة تلقائياً.

هذه الميزة ستكون في غاية الأهمية بالنسبة للمستخدم الذي لن يكون في حاجة إلى حمل مفتاح السيارة معه دوماً، كما ستفيده عند نسيان مفتاح السيارة إذ كل ما عليه فعله هو تقريب الايفون من منطقة المصادقة في الباب لفتح الأبواب، ولا حاجة للقلق فتلك التقنية على قدر عالٍ من الأمان، إذ ليس من السهل مثلاً سرقة السيارة بهاتف الايفون.