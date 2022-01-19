مدير الصحة العالمية يتوقع ظهور سلالات لكورونا

توقّع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة تيدورس أدهانوم غيبريسوس، أنّ سلالة أوميكرون لن تكون آخر سلالات كورونا، مشيراً إلى أن الانتشار الكبير لمتحور أوميكرون في كافة أنحاء العالم قد يؤدي لظهور سلالات جديدة من الفيروس السريع الانتشار.

وحذّر تيدورس من الاستخفاف بمتحور أوميكرون بسبب خفة أعراضه، وقال إنّ أوميكرون يؤدي لدخول المستشفيات وحدوث الوفيات، ولو كانت بدرجة أقل من سلالات كورونا السابقة.

وجاء تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في وقتٍ استهان فيه العديد من الأشخاص بأوميكرون، وتخلّوا عن اتّباع القواعد الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بحجة خفة الأعراض وقدرة أجهزتهم المناعية على مكافحة أوميكرون.

يُذكر أنّ دول العالم تشهد انتشاراً سريعاً لأوميكرون، والذي ساهم بتسجيل أرقام قياسية في عدد الإصابات.

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