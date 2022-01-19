بعد تسريب مواصفاتها على الإنترنت – فيفو تعتزم الإعلان عن سلسلة Vivo X80 قريباً!

منذ عدة أشهر قليلة أطلقت شركة فيفو – Vivo سلسلة Vivo X70 عالمياً ويبدو أن الشركة تستعد من أجل الإعلان عن السلسلة التالية التي ستخلفها وهي بالطبع ستأتي باسم Vivo X80.

لم يمضِ سوى أربعة أشهر فقط تقريباً على إطلاق سلسلة Vivo X70 على مستوى العالم، ولكن من الواضح أن الشركة الصينية تستعد من أجل الإعلان عن سلسلة هواتفها الرئيسية التالية في موطنها الرئيسي.

بسبب تسريب العديد من مواصفات هواتف هذه السلسلة، فمن المؤكد أن الشركة تخطط لإطلاقها خلال وقت قريب. ستأتي السلسلة على هيئة تشكيلة مكونة من ثلاثة هواتف وهي Vivo X80 و Vivo X80 Pro و +Vivo X80 Pro.

مواصفات هواتف سلسلة Vivo X80

ستحتوي ثلاثية السلسلة على شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz، ولكن سيحتوي طراز X80 على شاشة قياس .56 بوصة دقتها +FHD بلوحة عرض LTPO.

بينما سيأتي كل من X80 Pro و +X80 Pro بشاشة +QHD قياس 6.78 بوصة بلوحة عرض LTPO بمعدل تحديث ديناميكي بسرعة 120Hz. من المحتمل أن يأتي X80 Pro بشاشة +FHD فقط وليست +QHD.

يُقال بأن هاتف X80 سيحتوي على معالج Dimensity 8000 SoC من شركة ميديا تيك، بينما سيتم تشغيل إصدار Pro بواسطة معالج Dimensity 9000.

بالنسبة للإصدار الرائد في السلسلة +X80 Pro سيحتوي على شريحة Snapdragon 8 gen 1 وهو أمر طبيعي ووارد جداً بعدما اعتمدت أغلب الهواتف الرائدة على نفس الشريحة.

سيحتوي الإصدار القياسي في السلسلة على ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت من النوع LPDDR4X، بينما ستحتوي إصدارات Pro على ذاكرة وصول عشوائي نوعها LPDDR5. من المحتمل أن تأتي ثلاثية السلسلة بذاكرة تخزين من النوع UFS 3.1.

مواصفات الكاميرا في هواتف السلسلة

أما بالنسبة للبصريات، فسيحتوي هاتف X80 على مستشعر رئيسي Samsung GN5 بدقة 50 ميجابكسل مصحوباً بعدسة ثانوية 13 ميجابكسل ومستشعر تيليفوتوغرافي Sony IMX663 بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x.

بينما سيأتي إصدار X80 Pro بكاميرا خلفية رباعية بمستشعر رئيسي 50 ميجابكسل ومستشعر Samsung JN1 بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تكبير Sony IMX663 بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x، ومستشعر 50 ميجابكسل مع تقريب 5x.

سيحتوي الإصدار الرائد في السلسلة على مستشعر 50 ميجابكسل ومستشعر Sony IMX598 بدقة 49 ميجابكسل، ومستشعر 50 ميجابكسل مع تقريب 2x وعدسة أخرى 50 ميجابكسل بتقريب بصري 5x.

كل من Vivo X80 و Vivo X80 Pro سيحتويان على كاميرا أمامية بدقة 44 ميجابكسل، بينما سيحتوي +Vivo X80 Pro على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

ستعمل جميع هواتف السلسلة بواجهة OriginOS Ocean المستندة على نظام أندرويد 12 وسيدعم الإصدار القياسي سرعة شحن 55 وات، بينما ستدعم إصدارات Pro سرعة شحن 66 وات.