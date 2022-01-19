هذه المشروبات الساخنة التي تسبب زيادة الوزن

من مِنا لا يُحب تناول المشروبات الساخنة يومياً، وخصوصاً في أوقات البرد؟ كلنا نفعل هذا. لكن يبدو أن علينا الانتباه من الآن وصاعداً. والسبب أن عدم شربها باعتدال يمكن أن يسبب زيادة الوزن لدينا. فبعض هذه المشروبات يحتوي على نسبة مرتفعة من السعرات الحرارية.

يمكن لبعض المشروبات الساخنة أن تسبب السمنة في حال تم تناولها بكمية كبيرة. ويحتوي الكثير منها على الحليب والكريما أو حتى على الشوكولا. لذا من الضروري الحرص على عدم استهلاكها يومياً. ومن الأفضل الاكتفاء بكوبين إلى 3 منها أسبوعياً كحد أقصى. ومن هذه الأصناف نذكر مثلاً:

– الموكا البيضاء: أي القهوة مع الشوكولاتة البيضاء، وهي تحتوي على عدد سعرات حرارية يتراوح بين 105 و83 في الـ100 غ.

– الشوكولاتة الساخنة: تحتوي على 76 سعرة حرارية في كل 100 ملل.

– الكابتشينو: يحتوي على 74 سعرة حرارية في كل 100 ملل.

– الماتشا والشاي الأخضر اللاتي: 47 سعرة حرارية في كل 100 ملل.

ولا شك في أن طعم هذه المشروبات لذيذ إلى حد كبير. لكن يجب الانتباه إلى أنها تحتوي أيضاً على نسبة مرتفعة من السكر والدهون. لذا يجب توخي الحذر عند تناولها وخصوصاً في حال الرغبة في الحفاظ على الرشاقة. وهذا لا يعني بالطبع الامتناع عن ذلك نهائياً. لكن لمَ لا؟ يمكن استبدالها في أحيان كثيرة بمشروب آخر يشعر بالدفء مثل الشاي أو القهوة الكلاسيكية، شرط أن يكونا خاليين من السكر ومن أي نوع من المحليات.

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