دليلك لكيفية شراء البيتكوين في الدول العربية

إذا كنت مقيم في إحدى الدول العربية وتتساءل عن كيفية شراء عملة البيتكوين وأماكن تداولها، فأنت جئت إلى المكان المناسب. في هذا الدليل سوف نتناول معكم الكثير من التفاصيل حول كيفية الاستثمار في عملية البيتكوين وأماكن تداولها وما هي الخطوات الصحيحة لكي تتمكن من شراءها على الفور.

كيف تشتري عملة البيتكوين إذا كنت مقيم في إحدى الدول العربية؟

العديد منا في الوطن العربي والشرق الأوسط يبحثون عن كيفية شراء العملات الرقمية ولا سيما عملة البيتكوين ولكنهم لا يعلمون ما هي المصادر الآمنة والموثوقة التي يمكنهم الاعتماد عليها. لا داعي للقلق، في هذا الدليل المختصر سوف نوضح لكم الكثير من التفاصيل التي تحتاجون معرفتها وسوف نستعرض لكم الخطوات الصحيحة التي ينبغي عليكم اتباعها أيضاً لتنفيذ عملية الشراء.

الخطوة الأولى: فتح حساب وساطة مع موقع Capital.com

بالتأكيد الخطوة الأولى التي تحتاج إليها من أجل شراء بيتكوين هي إنشاء حساب وساطة بينك وبين إحدى المواقع الآمنة التي تتيح لك إمكانية تداول العملات الرقمية، ننصحكم بالتوجه مباشرةً إلى موقع Capital.com من أجل إنشاء حساب جديد. عملية إنشاء الحساب عملية بديهية للغاية ولا تتطلب سوى اختيار بريد إلكتروني نشط خاص بك واختيار كلمة مرور شخصية قوية وفريدة من نوعها. وفيما بعد، بمجرد أن تنتهي من عملية إنشاء الحساب، سيتم تحويلك مباشرة إلى نافذة جديدة تسمى “ملئ الملف التعريفي”.

الخطوة الثانية: ملئ الملف التعريفي

في الخطوة التالية ستحتاج إدخال مجموعة من البيانات الضرورية لاستكمال عملية إنشاء حسابك بشكل صحيح وهذه البيانات تشتمل على الآتي:

البلد / الجنسية

مكان وتاريخ الميلاد

عنوان إقامتك

رقم هاتفك الذكي

العملة التي تحتاج التداول بها

الخطوة الثالثة: تنزيل تطبيق Capital.com على هاتفك الذكي

في الواقع أنت لست مُضطر على الإطلاق من تنزيل تطبيق Capital.com على هاتفك الذكي، ولكن هناك العديد من الامتيازات الرائعة التي يمكنك الاستفادة منها في حالة قررت تنزيل التطبيق وتثبيته على هاتفك الذكي سواء كان هاتف أندرويد أو iOS والتي من أهمها القدرة على التداول وبيع وشراء البيتكوين من أي مكان تتواجد فيه طالما كان لديك اتصال فعلي بالإنترنت.

الخطوة الرابعة: إيداع الأموال

الآن أنت مستعد فعلياً من أجل تداول العملات الرقمية، ولكن قبل ذلك يجب عليك إيداع مبلغ مالي وألا يقل هذا المبلغ عن 20$ دولار أمريكي. لحسن الحظ أن هناك طُرق متعددة تسمح لك بإيداع الأموال والتي من بينها الاعتماد على بطاقات الائتمان/الخصم في الدول العربية أو من خلال التحويل البنكي أو حتى بواسطة المحافظ الإلكترونية الخاص بك.

الخطوة الخامسة: بدأ عملية تداول البيتكوين

بمجرد من أن تنتهي من خطوة إيداع الأموال يمكنك البدء في التداول مع Capital.com بالعملات الرقمية. ابحث عن مصطلح Bitcoin وبمجرد النقر فوقه ستلاحظ ظهور مخطط بياني يستعرض لك قيمة عملة “البيتكوين” على مدار الأشهر الماضية وسعرها الحالي والمزيد من التفاصيل والمعلومات التي قد تود الاطلاع عليها أيضاً.

ما هي عملة البيتكوين؟

عملة البيتكوين هي واحدة من الأصول غير التقليدية التي نمت بشكل كبير جداً خلال السنوات الماضية وأصبحت تشهد العديد من المضاربات اليومية، ولكن للأسف الشديد، لا يزال هناك العديد من المقيمين في وطننا العربي الذين لا يفهمون ماهيتها وكيفية التداول بها والاستفادة منها، ولذلك سوف نحاول أن نلقي الضوء على عملة البيتكوين سريعاً لتزويدكم ببعض المعرفة اللازمة لكم عنها قبل أن تبدأ باستثمارك بها.

ظهرت عملة البيتكوين الرقمية لأول مرة عام 2009 على يد شخص يُعرف باسم مستعار “ساتوشي ناكاموتو” والميزة الأساسية في هذه العملة المشفرة أنها لا تخضع لسيطرة أي جهة حكومية أو حتى البنوك المركزية ولكن بالرغم من ذلك فهي عملة لامركزية. إذا كنت تتساءل ماذا يعني هذا، فهذا يعني أنه لا يمكن لأي جهة التلاعب بقيمتها عن طريق زيادة الورق المطبوع منها، وهو بعكس ما يحدث تماماً مع العملات الورقية التي نحيا على استخدامها مثل الدرهم والريال أو حتى الدولار الأمريكي.

السبيل الوحيد لكي تتمكن من إنشاء أو خلق عملة بيتكوين، يكون من خلال تعدينها، ومن المعروف أنه يتم تعدين عملة بيتكوين واحدة كل 10 دقائق تقريباً. ويُقال بأن عملية تعدين البيتكوين ستستمر في ازدياد حتى يصل إنتاجها إلى 25 مليون بيتكوين وهو ما نتوقع الوصول له بحلول عام 2140.

إذا كانت لديك أي كمية من عملة البيتكوين، فيمكنك تحويلها بسهولة إلى أي شخص أخر، فضلاً عن القدرة على إجراء عمليات شراء متعددة من المواقع والمتاجر الإلكترونية التي تقبل التداول بعملة البتيكوين. ولكن العديد من الأشخاص في الشرق والأوسط والوطن العربي يهتمون بالتداول في عملة البيتكوين ليس من أجل عمليات الدفع والشراء وإنما بدافع الاستثمار، أي أنهم واثقين أن الاستثمار في عملة البيتكوين سيعود عليهم بنفع كبير جداً في المستقبل القريب وسيتمكنون من بيعها بأرباح هائلة.

لماذا نهتم بشراء البيتكوين؟

كما أشرنا في ختام الفترة السابقة، فإن العديد من الأشخاص يتداولون بعملة البيتكوين من أجل الاستثمار، ولكن وجب التنويه على أن جميع العملات الرقمية ولا سيما عملة البيتكوين تتعرض لتقلبات حادة وخطيرة وتشهد أسعارها ارتفاعاً أو انخفاضاً ملحوظاً كل ساعة. ولكن بغض النظر عن المخاطر، فلا يزال هناك العديد من الأشخاص الذين يفضلون الخوض في تجربة الاستثمار بالعملات الرقمية بوجه عام وعملة البيتكوين بوجه خاص. أيضاً وجب التنويه على أن الوسيلة المناسبة لشراء عملة البيتكوين تكون بواسطة الدولار الأمريكي، ولكن من الممكن أيضاً شراءها بالدرهم في الدول العربية.

لماذا تنمو البيتكوين أسرع من أي عملة مشفرة أخرى؟

هل تعلم أن سعر عملة البيتكوين لم يتجاوز 0.01$ في عام 2009، ولكنه كان عام 2017 عندما ارتفعت قيمتها إلى 20.000$ دولار أمريكي، ولكن فيما بعد هبط سعر العملة بسرعة صاروخية حتى وصلت قيمتها إلى 4.000$ فقط، ولكن فجأة في عام 2020 استطاعت عملة البيتكوين في كسر حاجز 19.500$، وفي عام 2021 سجلت قيمة العملة الواحدة أكثر من 60.000$.

ولتوضح الصورة بشكل أفضل، إذا افترضنا أنك قررت استثمار 100 درهم فقط في عملة البيتكوين وقت نشأتها عام 2009، فهذا يعني أن هذا المبلغ البسيط يساوي حالياً 195 مليون درهم. هذا لا يعني أن الفرصة قد فاتتك إذا لم تتمكن من الاستثمار بعملة البيتكوين حتى الآن، حيث تستمر قيمة العملات المشفرة في نمو متزايد.

المعروض من عملة البيتكوين محدود للغاية ولا يمكن التلاعب به

باختصار شديد هذه العملة شبيهة بالذهاب، حيث يجب أن تعلم أن المعروض من عملة البيتكوين محدود جداً ولا يمكن التلاعب به، وأن العدد الأقصى من وحدات البيتكوين هو 21 مليون وحدة فقط، وهذه الندرة النسبية هي السبب الرئيسي في ارتفاع قيمتها. وربما هذا هو الدافع الوحيد لجلب المزيد من الاستثمارات الجديدة نحوها. ولكن هذا هو نفس السبب أيضاً الذي لا يجعلها عرضة للتقلبات التي تشهدها العملات الورقية – فلو افترضنا على سبيل المثال أن البنك المركزي قرر طباعة المزيد من النقود الورقة لمحاربة الكساد، فهذا يؤدي إلى انهيار وهبوط سعر العملة، ولكن هذا لا يسير على العملات المشفرة الإلكترونية. تستمر العملات المشفرة محتفظة بسمة ندرة المعروض ولا يمكن تغيير هذه السمة بأي حال من الأحوال وذلك لأنها لا تخضع لأي جهة أو لأي طرف خاص.

البيتكوين قابلة للتجزئة – مما يتيح لك القدرة على استثمار مبالغ صغيرة

في وقتنا الحالي، أصبحت قيمة وحدة البيتكوين الواحدة أكثر من 60.000$ دولار أمريكي وهي مستمرة في الارتفاع، مما يعني أنه من الصعب على العديد من المستثمرين في الدول العربية شراء وحدة بيتكوين واحدة. ولكن لحسن الحظ أنت لست مُضطر على شراء وحدة بيتكوين واحدة إذا كنت تريد الاستثمار في العملات المشفرة.

عملة البيتكوين هي في الأساس عملة رقمية لامركزية قابلة للتجزئة، مما يعني أنه يمكنك شراء جزء أو كسر بسيط من البيتكوين دون أن تكون مُضطراً على شراء عملة كاملة. في الحقيقة، يمكن تجزئة العملة الواحدة حتى 0.00000001، بعبارة أخرى هذا لا يساوي سوى بضع سنتات.

عن طريق استخدامك لتطبيق Capital.com يمكنك تداول ما يسمى بالعقود مقابل الفروقات، مما يعني أنك تضارب على التحركات المستقبلية.

أنت المتحكم تماماً في استثمار البيتكوين

هل تعلم أن هناك فلسفة أخرى يتبعها بعض الليبراليون من أجل الاستثمار في عملة البيتكوين، وهذه الفلسفة هي حقيقة أهمية امتلاك عملة رقمية صريحة بنسبة 100% غير خاضعة لأي جهة. وبمجرد أن تتمكن من تحويل هذه العملة إلى محفظتك فلا يمكن لأي شخص آخر الوصول إليها. أنت ستظل الشخص الوحيد الذي يمتلك مفاتيح المحفظة الخاصة بك، وهذه المفاتيح هي ببساطة بمثابة كلمة مرور فريدة ومعقدة تسمح لك بالدخول إلى محفظتك وكذلك تتيح لك القدرة على تحويل البيتكوين من محفظتك إلى محفظة أخرى.

كم تبلغ تكلفة شراء البيتكوين؟

وجب التنويه على أن التغير المستمر في قوى العرض والطلب هو السبب الرئيسي في زيادة قيمة البيتكوين أو هبوطها باستمرار. على سبيل المثال، إذا صدرت أخبار إيجابية بشأن عملة البيتكوين، فهذا سيساعد على زيادة المشتريين الذين يرغبون في الانضمام إليها، وبالنتيجة سيزداد الطلب عليها، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمتها بين لحظة والأخرى، والعكس صحيح أيضاً.

أما إذا كنت تتساءل عن قيمة سعر البيتكوين بالتحديد، فيجب أن تعرف ذلك من خلال منصة الوسيط الذي تتعامل معه والذي يعرضها دائماً بعملة الدولار الأمريكي. على سبيل المثال، في نهاية عام 2020، كان سعر الوحدة الواحدة 19.500$ أو ما يصل إلى 75.000 درهم إماراتي.

كيفية شراء البيتكوين باستخدام PayPal

من الوارد جداً أن هناك العديد من المستثمرين الذين يرغبون في الاعتماد على الباي بال من أجل شراء عملة البيتكوين. للأسف، عدداً قليلاً من شركات الوساطة التي تتيح إمكانية استخدام المحافظ الإلكترونية في تمويل الاستثمارات، حيث يحاول معظمهم التركيز على المحافظ الائتمانية والتحويلات البنكية. للأسف Capital.com لا تسمح بالتداول عبر PayPal ولكن من ضمن المحافظ الإلكترونية الأخرى المدعومة ستجد Skrill و Neteller.

كيفية شراء سهم بيتكوين

عملة البيتكوين مختلفة تماماً عن الأسهم التقليدية ولكن في الواقع المبدأ واحد، حيث تظل عملة البيتكوين متاحة للتداول في بورصات العملات المشفرة. وكذلك تظل أسهم البيتكوين معتمدة على قوى العرض والطلب.

شراء بيتكوين بأمان

ربما وأنك سمعت في الفترة الماضية عن فضائح قرصنة العديد من بورصات العملات المشفرة وسرقة ملايين الدولارات. في الحقيقة، هذه الساحة تضم مئات المحتالين. وبسبب هذه المخاطر، يتساءل العديد من المستثمرون العرب عن الوسيلة الآمنة للاستثمار في عملة البيتكوين، ولذلك، يجب للضرورة التعامل مع المنصات الخاضعة للتنظيم فقط. وفي هذا الصدد، نوصي بمنصة Capital.com لكونه الوسيط الحاصل على عدد هائل من التراخيص التي تؤكد سلامة التعاملات. ستكون مطمئن تماماً أثناء بيع أو شراء البيتكوين على المنصة.

وجب التنويه على أن هناك العديد من البورصات والوسطاء الذين يعملون بدون تراخيص رسمية، مما يعني أنك تخاطر بأموالك في حالة قررت الاستثمار معهم. ولذلك نوصي بشدة ضرورة التعامل مع الوسطاء الخاضعين للتنظيم.

مخاطر شراء البيتكوين

لكي تكون على دراية بمخاطر شراء البيتكوين يجب أن تعلم كل من الآتي:

الخسارة المالية

العديد من المستثمرين العرب يعتقدون أن الاستثمار في عملة البيتكوين سيجني ثماره بأرباح طائلة في المستقبل القريب. نعم، هذه التنبؤات تكاد تكون صحيحة، ولكن يجب أن تعلم أن سوق الاستثمارات المالية يسير على نحو معاكس في بعض الأحيان. وكما أشرنا سابقاً، فإن مؤشر FTSE 100 يتداول حالياً عند مستويات أقل مما كان عليها في الخمسة سنوات السابقة.

لكي نوضح بمثال أخر، ستجد سهم مثل HSBC سعره أصبح أقل بنسبة 62% عما كان عليه منذ 18 عاماً تقريباً. والأمر ينطبق نفسه على عملة البيتكوين، فهذا النمو المتسارع لن يظل على هذا الشكل إلى الأبد، وفي بعض الأحيان قد تجد نفسك تبيع عملة البيتكوين بسعر أقل من السعر الذي اشتريته بها، وهنا تأتي مخاطر الخسارة المالية.

ضبابية الوضع التنظيمي لعملة البيتكوين في المستقبل

بالطبع وأنك على علم بأن عملة البيتكوين ليست مرخصة في معظم الدول والتي من بينها الدول العربية، والعديد من الهيئات أصدرت تحذيرات بشأن التداول في جميع العملات الرقمية المشفرة والاستثمار بها.

سرقة أو فقدان البيتكوين

بالطبع أنت تحتاج إلى محفظة إلكترونية خاصة بك للاحتفاظ بالعملات المشفرة التي بحوزتك في مكان آمن، ولكن يجب أن تعلم أن هناك بعض القراصنة الذين لديهم القدرة على اختراق المحافظ الإلكترونية وسرقة جميع العملات المشفرة الخاصة بك وإلى الأبد. المشكلة الأخرى التي قد تواجه بعض المستثمرين هي مشكلة نسيان أو فقدان المفاتيح الخاصة والتي كما ذكرنا سابقاً بمثابة كلمة المرور الخاصة بك، وحينها ستفقد أموالك تماماً نظراً لعدم وجود أي وسيلة تسمح لك باستعادة كلمة المرور مرة أخرى إن لم تتذكرها بنفسك.

بيع البيتكوين

في النهاية، قد تجد نفسك في حاجة لبيع عملة البيتكوين التي لديك بغض النظر عن حصتها أو نسبتها التي تمتلكها في محفظتك. ولكن عملية البيع متوقفة أيضاً على الطريقة التي اشتريتها بها والطريقة التي استخدمتها في تخزينها. الوسيط الجيد يتيح لك اختيار حدود التداول. ويمكنك سحب الأرباح في أي وقت.

أما إذا كنت اعتمدت على إحدى بورصات العملات المشفرة فيجب أن تعلم أن عملية البيع وتحقيق الربح ستسير كالآتي: