منوعات

حديقة حيوانات في الفلبين.. تتحول لمعقل ضد كورونا

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خصصت الفلبين -اليوم الأربعاء- حديقةً للحيوانات مركزاً مؤقتاً للتطعيم ضد فيروس كورونا، على أمل أن تتمكن الأفيال والنسور من اجتذاب الشباب والكبار المترددين إزاء فكرة تلقي اللقاح.

وتُوفر حديقة حيوانات مانيلا اللقاح للشباب من سن 12 إلى 17 وكبار السن، وتسمح لمن يتلقونه بالاستمتاع بمشاهدة حظائر الأفيال والطواويس وغيرها من الحيوانات.

وتجدر الإشارة إلى أن الفلبين قد أعطت اللقاح بكامل جرعتيه لنصف سكانها تقريباً حتى الآن، لكن الكثير من المناطق خارج العاصمة متأخرة إلى حد كبير، الأمر الذي يعرقل الجهود المبذولة لمنع موجات تفشٍ جديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك