حديقة حيوانات في الفلبين.. تتحول لمعقل ضد كورونا

خصصت الفلبين -اليوم الأربعاء- حديقةً للحيوانات مركزاً مؤقتاً للتطعيم ضد فيروس كورونا، على أمل أن تتمكن الأفيال والنسور من اجتذاب الشباب والكبار المترددين إزاء فكرة تلقي اللقاح.

وتُوفر حديقة حيوانات مانيلا اللقاح للشباب من سن 12 إلى 17 وكبار السن، وتسمح لمن يتلقونه بالاستمتاع بمشاهدة حظائر الأفيال والطواويس وغيرها من الحيوانات.

وتجدر الإشارة إلى أن الفلبين قد أعطت اللقاح بكامل جرعتيه لنصف سكانها تقريباً حتى الآن، لكن الكثير من المناطق خارج العاصمة متأخرة إلى حد كبير، الأمر الذي يعرقل الجهود المبذولة لمنع موجات تفشٍ جديدة.

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