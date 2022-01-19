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مسلسل “على قيد الحب” يجمع دريد لحام وأسامة الروماني لأول مرة من 40 عاماً

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة إيمار الشام على حسابها في فيس بوك، عن استعدادها لتصوير مسلسل جديد أطلقت عليه “على قيد الحب”.

وقالت الشركة المنتجة إن العمل الجديد سيجمع الفنانين أسامة الروماني ودريد لحام لأول مرة منذ 40 عاماً، وسيشارك فيه نخبة من نجوم الدراما السورية.

وأكدت إيمار الشام استعدادها لتصوير المسلسل، الذي سيتم عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وسيلعب الفنانان دور الصديقين العتيقين أمين وحسان، وسيتحدث المسلسل عن صداقتهما القوية التي امتدت لأكثر من 40 عاماً، قبل أن تتكلل بمصاهرة جعلت العائلتين عائلة واحدة.

ومسلسل على قيد الحب من تأليف فادي قوشقجي، وإخراج باسم السلكا، وبطولة دريد لحام، أسامة الروماني، سلوم حداد، مهيار خضور، صباح الجزائري، نادين، جرجس جبارة، ووفاء موصلي.

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قناة 218 الليبية

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