بعد تفوقه على سبايدر مان.. مخرجا فيلم “الصرخة” يؤكدان وجود جزء سادس

أكد مخرجا الجزء الخامس من فيلم Scream، وجود جزء سادس للسلسلة التي انطلقت في العام 1996.

الإعلان عن الجزء السادس من السلسلة جاء بعد نجاح الفيلم، في إزاحة فيلم سبايدر مان الجديد من عرش شباك التذاكر الأمريكي.

وتمكن الجزء الخامس من فيلم الصرخة من حصد أكثر من 30 مليون دولار أمريكي في أمريكا لوحدها، بعد عدّة أيام من عرضه في دور السينما.

وتلقى فيلم Scream ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض أفضل الأجزاء على الإطلاق، في حين عدّه البعض الآخر مكرراً، وطالبوا بإيقاف السلسلة وعدم إصدار أجزاء جديدة منها.

يُذكر أنّ الجزء الخامس تناول قصة قاتل يرتدي قناع الصرخة الشهير، ويبدأ باستهداف مجموعة من المراهقين في ويستبورو.

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