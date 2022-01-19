نيكول سابا ستظهر بدور شرفي في مسلسل “نقل عام”

أكدت الفنانة اللبنانية نيكول سابا استعدادها لتصوير أول مشاهدها في مسلسل نقل عام، والذي ستظهر فيه كضيفة شرف.

وأشارت إلى أنّ دورها الشرفي سيكون مفاجأة للجميع، وسيجمعها ببطل المسلسل محمود حميدة، والفنان محمد محمود عبد العزيز.

وعبّرت الفنانة اللبنانية عن حماسها للمشاركة في المسلسل، وقالت إنها أُعجبت بالسيناريو والدور الذي ستلعبه بشكل كبير.

وسيتناول المسلسل المكون من 30 حلقة، قصة موظف بهيئة النقل العام يحال للتقاعد بعدما قام خلال حياته بتربية أبنائه من خلال عمله كسائق أوتوبيس.

يُذكر أنّ المسلسل سيشهد مشاركة نخبة من نجوم الدراما المصرية أمثال محمود حميدة، سوسن بدر، أحمد بدير، سميحة أيوب، محمد محمود عبد العزيز، إيمان أيوب، نهلة سلامة، عابد عناني، أميرة ديب وغيرهم من الفنانين.

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