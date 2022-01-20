ابل تؤكد إلغاء خيار التحديثات الأمنية لتحديث iOS 14

خلال الأيام الماضية رصدنا قيام ابل بإلغاء خيار التحديثات الأمنية لهواتف الايفون العاملة بتحديث iOS 14 والآن تؤكد ابل هذا الأمر رسمياً.

تذكيراً لما حدث سابقاً، فقد قامت ابل بإتاحة إمكانية تنزيل التحديثات الأمنية فقط لأولئك المستخدمين الذين لا يودون الترقية من iOS 14 إلى iOS 15.

واستمر هذا الوضع عدة أشهر منذ إطلاق تحديث iOS 15 في سبتمبر الماضي وحتى بداية عام 2021 وتحديداً بالتزامن مع إطلاق تحديث iOS 15.2.1 إذ أوقفت ابل خيار تنزيل التحديثات الأمنية على هواتف الايفون العاملة بتحديث iOS 14.8 الأقدم.

لم يعد بإمكان مستخدمي هواتف الايفون وكذلك أجهزة الايباد بتحديث iOS/iPadOS 14.8 الحصول على أي تحديثات أو ترقيعات أمنية وأصبح المتاح لهم فقط الترقية إلى iOS/iPadOS 15.2 بالإجبار.

بعد البداية ظننا أن خيار إلغاء التحديثات الأمنية كان خطئاً في النظام ليتضح فيما بعد أنها خطوة مقصودة من ابل لإجبار المستخدمين على الترقية إلى التحديثات الكبرى الأحدث.

في تصريحات رسمية لموقع Arc Technica التقني، ذكر المتحدث الرسمي باسم ابل أن خيار تنزيل التحديثات الأمنية فقط لمستخدمي iOS 14 كان خياراً مؤقتاً ليتيح فترة سماح بإصلاح الأخطاء والمشاكل في التحديث الجديد والسماح لهم بالحصول على نسخة أكثر استقراراً بعد فترة، ولكن سيتعين عليهم الترقية في النهاية.

كانت هذه المرة الأولى التي تقوم ابل فيها بدعم إصدارات أقدم من أنظمة التشغيل بشكل رسمي وبانتظام، لكن الآن يتضح أن تلك سياسة مؤقتة حتى لا يضطر المستخدمون إلى التحديث إلى الإصدارات الكبرى مبكراً مع أخذ مخاطرة مواجهة مشاكل غير متوقعة.

إذا كنت لازلت على تحديث iOS/iPadOS 14 حتى الآن، فنعلمك أن ابل قد أطلقت العديد من التحديثات الفرعية حتى وصلنا إلى تحديث iOS 15.2 الأكثر استقراراً، ويمكنك الآن الترقية إليه دون توقع حدوث مشاكل كبيرة.