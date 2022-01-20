عروسان هنديان يقرران إقامة حفل زفافهما على الميتافيرس

اتفق العروسان الهنديان دينيش سيفاكومار بادمافاثي وخطيبته جانغانانديني راماسوامي، على إقامة حفل زفافهما المقرر يوم 6 فبراير بشكلٍ افتراضي.

وبرر العريس، البالغ من العمر 24 عامًا، الأمر بالقيود المفروضة في ولاية تاميل نادو بسبب فيروس كورونا، والتي تمنع الحضور من الوصول، بالإضافة إلى رغبته في أن يكون أول شخص يقيم حفل زفاف في عالم الميتافيرس، وكي يعرّف الشعب الهندي على هذا العالم.

واضطر الشاب ،الذي يعمل في المعهد الهندي للتكنولوجيا، لشرح فكرته في مقطع فيديو كي تفهم عائلته وأصحابه الأمر، حيث قال إن الصورتين الرمزيتين له ولخطيبته ستكونان بملابس الزفاف التقليدية، في حين سيكون الحفل بأجواء مستوحاة من مدرسة هوغوورتس، بالإضافة لقيامه بوضع صورة رمزية لوالد خطيبته الذي توفي العام الماضي لكي يبدو وكأنه يستقبل الضيوف.

وأشار العريس الهندي إلى أنه سيستقلّ دراجة بخارية إلى أقرب برج خلوي عالي الإشارة؛ من أجل تنسيق الحفل وإقامته، لأنه توقع حدوث ضغط على خدمة الإنترنت في قريته سيفالينغابورم، حال دخول المدعوين عليه في الوقت نفسه.

يذكر أن منظمي الحفلات هاجموا الفكرة بشدة، لخوفهم من إقامة حفلات زفاف أخرى دون حضور واقعي، مما سينعكس بشكلٍ سلبي على إيراداتهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية