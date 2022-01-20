ستأتي ثلاثية Galaxy S22 محمية بنوع جديد من زجاج Corning Gorilla!

بناءً على آخر التقارير المبنية على أحدث التسريبات فإن ثلاثية Galaxy S22 ستأتي محمية بزجاج +Corning Gorilla Glass ولكن الفكرة كلها أن الجميع يتساءل ما هو بالضبط زجاج “+Corning Gorilla Glass”؟

ماذا تعني لاحقة “+” في اسم الزجاج؟

نحن وأنتم على يقين بزجاج Corning Gorilla الذي أعلنت عنه شركة Corning حتى هذه اللحظة، وهذا يجعلنا نتساءل، ما هي فائدة لاحقة Plus أو “علامة الجمع +” المتواجدة في نهاية اسم الزجاج.

على كل حال، هذا التقرير صادر من Ice Universe وهو واحد من أفضل وأشهر مسربين الأخبار على موقع تويتر والذي يشتر بصحة تسريباته دائماً عندما يتعلق الأمر بأخبار وتسريبات شركة سامسونج.

للأسف كل ما ذكره Universe في تغريدته هو اسم الزجاج، مما يعني أننا سنكون مُضطرين على الانتظار لفترة زمنية أطول من أجل معرفة ماذا كان يعني بلاحقة “+” المتواجدة في نهاية اسم الزجاج.

ولكن إذا حاولنا التخمين والتكهن من أنفسنا، فمن المؤكد أن هذا هو نوع الزجاج التالي المسؤول عن حماية الهواتف الذكية من شركة كورنينج – Corning والذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن.

بعض المصادر الأخرى اقترحت أنه مجرد خطأ مطبعي، ولكننا نشكك جداً في احتمالية ذلك. فإذا كان خطأ مطبعي فكان من المؤكد أن يتم إصلاحه بسهولة، ولكن الأمر الغريب أن تقوم شركة كورنينج بإعلان عن زجاج جديد بهذا الاسم.

على كل حال، لم يعد يتبقى الكثير من أجل رؤية سلسلة Galaxy S22 على أرض الواقع، بحد أقصى الشهر المقبل، حيث نتوقع أن يتم إزاحة النقاب عن كل من Galaxy S22 و +Galaxy S22 و Galaxy S22 Ultra يوم 8 أو 9 فبراير القادم.

تنويه: شركة سامسونج لم تؤكد حتى الآن أي مخطط زمني لموعد الكشف عن سلسلة هواتفها الرئيسية بشكل رسمي، وإنما هي مجرد تسريبات.

كانت قد أعلنت الشركة مؤخراً عن هاتف Galaxy S21 FE والذي لا يزال في مرحلة الترويج. أيضاً من المؤكد أن الشركة تستعد من أجل الإعلان عن شريحة Exynos 2200.

ولكن إذا كانت شركة سامسونج تعتزم بالفعل الإعلان عن سلسلة Galaxy S22 خلال شهر فبراير، فلابد وأن تخرج بتأكيد رسمي على موعد الحدث الخاص بالإطلاق.

على مدار الأشهر الماضية تم تسريب عدداً لا بأس به من الأخبار المتعلقة بمواصفات السلسلة، ونحن أصبحنا نعرض بالفعل الكثير حول ثلاثية السلسلة.

ربما الإصدار المميز الذي سيأتي بتصميم مذهل ومختلف هذه المرة هو هاتف Galaxy S22 Ultra والذي نتوقع أنه سيحتوي لأول مرة على صومعة لقلم S-Pen وبهذا الشكل هو يحاول أن يعوض غياب هواتف Galaxy Note التي افتقدناها لأكثر من عامين.

سيتم تشغيل هذه الهواتف بمعالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 1 ولكن سيتم إطلاق السلسلة بمتغير Exynos 2200 في بعض المناطق الأخرى التي من المؤكد أن تكون أفريقيا والشرق الأوسط من بينها.