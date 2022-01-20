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نتفليكس تستعد لإطلاق 25 عملاً باللغة الكورية الجنوبية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت منصة نتفليكس العالمية عن استعدادها لبث 25 عملاً باللغة الكورية الجنوبية خلال العام 2022 من بينها خمسة أفلام من إنتاجها.

وعزت نتفلكيس الأمر إلى رغبتها باستثمار النجاح الذي حققته الأعمال الكورية في العام الماضي خاصة مسلسل “لعبة الحبار”، ووعدت مشتركيها بتقديم قصص إبداعية حصرية ترضي غرور المشتركين ورغباتهم، مشيرة إلى أن الطلب على المحتوى الكوري ارتفع في العام الماضي بمقدار ست مرات مقارنةً بالعامين الماضيين.

وكانت منصة البث الشهيرة قد أطلقت في العام المنصرم 20 عملاً باللغة الكورية من بينها مسلسل “لعبة الحبار”، ومسلسل “هيل بولد”، ومسلسل “ذا سايلنت سي”، والتي تصدرت قائمة الأكثر مشاهدة أسبوعيًا بالنسبة للأعمال غير الناطقة باللغة الإنجليزية.

يذكر أن مسلسل “لعبة الحبار” أصبح الأكثر مشاهدة بتاريخ نتفليكس بعدما حقق 1,65 مليارًا، بعد أربعة أسابيع من طرحه.

 

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قناة 218 الليبية

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