خدمة Game Pass تحقق نموًا بنسبة 39 %

كشفت شركة مايكروسوفت عن تجاوز خدمة Game Pass حاجز 25 مليون مشترك، وقالت الشركة الأميركية إن الخدمة حققت نموًا يقدر بـ 39 % مقارنةً بالعام السابق الذي بلغ فيه عدد مشتركيها 18 مليون مشترك.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن هذا الرقم رغم ارتفاعه يأتي أقل من توقعاتها التي كانت تقدر النمو السنوي بنسبة 48 % والتي كانت تسعى للوصول إليه في نهاية العام المالي لها في يونيو الماضي.

وأوضحت مايكروسوفت أن النمو قد وصل في يونيو الماضي لـ37 % وأنها لم تصل للنمو المتوقع، في حين لم تكشف الشركة عن حجم نمو الخدمة في كل منصة من المنصات الموجودة عليها.

ومن المتوقع أن تحقق الخدمة نموًا كبيرًا بعد استحواذ مايكروسوفت على شركة Activision Blizzard بقيمة 68,7 مليار دولار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية