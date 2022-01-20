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تشنج الكاتب أسباب حدوثه وكيفية علاجه

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عرّفت الدكتورة ديبورا لي خلل التوتر العصبي المعروف بتشنج الكاتب باضطراب عصبي عضلي بؤري يؤدي لحدوث تشنجات لا إرادية مؤلمة في اليد، ويجعلها تتحرك بأوضاع ومواقف غير طبيعية عند أداء مهمات معينة.

وقالت الطبيبة إن الأشخاص الحاصلين على الشهادة الجامعية هم أكثر الأشخاص عرضةً للإصابة بتشنج الكاتب لقضاء وقت طويل في الكتابة بشكلٍ يومي سواءً من خلال القلم أو من خلال لوحة المفاتيح.

وأشارت إلى وجود احتمالات عدة لعلاج هذه الحالة أبرزها الكتابة بقلم معتدل أو تغيير لوحة المفاتيح، أو وضع قفاز رفيع أثناء الكتابة لتحفيز العصب عبر الجلد، بالإضافة إلى أخذ استراحة كل فترة وعدم الاستمرار بالكتابة لساعات طويلة بشكلٍ متواصل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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