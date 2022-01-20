جديد انستغرام ميزة الاشتراكات المدفوعة

أعلنت شركة ميتا الأمريكية المالكة لمنصة انستغرام عن إطلاق خدمة الاشتراكات المدفوعة والبدء باختبارها، حيث ستتيح الميزة الجديد لصناع المحتوى والمؤثرين الفرصة لفرض رسوم على متابعيهم؛ من أجل مشاهدة المحتوى الذي يقدمونه.

وأشارت الشركة إلى أن أسعار الاشتراكات ستتراوح ما بين 0.99 و99.99 دولارًا شهريًا، حيث سيكون بإمكان صانع المحتوى تحديد السعر الذي سيحصل عليه من متابعيه، مؤكدة عدم اقتطاعها أي جزء من أرباح صناع المحتوى حتى نهاية العام 2023، على أقل تقدير.

واختارت ميتا 10 أشخاص ليخبروا الميزة الجديدة من بينهم لاعبة السلة سيدونا برينس، وجوردان تشيلز، وأليزا كيلي.

ولا تعد انستغرام أولى المنصات التي تطلق هذه الميزة، إذ سبق لتيك توك وتويتر إطلاق ميزات مشابهة خلال العام الماضي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية